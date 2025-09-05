https://ria.ru/20250905/byudzhet-2039894613.html
Путин: в правительстве считают, что дефицит бюджета России можно увеличить
2025-09-05T09:51:00+03:00
2025-09-05T09:51:00+03:00
2025-09-05T10:05:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Некоторые в правительстве РФ считают, что дефицит бюджета страны можно увеличить, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить, ничего страшного в этом нет", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
Новости
ru-RU
