https://ria.ru/20250905/byudzhet-2039894613.html

Путин: в правительстве считают, что дефицит бюджета России можно увеличить

Путин: в правительстве считают, что дефицит бюджета России можно увеличить - РИА Новости, 05.09.2025

Путин: в правительстве считают, что дефицит бюджета России можно увеличить

Некоторые в правительстве РФ считают, что дефицит бюджета страны можно увеличить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:51:00+03:00

2025-09-05T09:51:00+03:00

2025-09-05T10:05:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Некоторые в правительстве РФ считают, что дефицит бюджета страны можно увеличить, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить, ничего страшного в этом нет", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/pravitelstvo-2039895310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, вэф-2025