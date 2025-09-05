https://ria.ru/20250905/britaniya-2040074539.html
Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер
Новым главой МИД Британии назначена глава МВД Иветт Купер, ее место займет министр юстиции Шабана Махмуд, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новым главой МИД Британии назначена глава МВД Иветт Купер, ее место займет министр юстиции Шабана Махмуд, сообщает телеканал Sky News. "Иветт Купер станет новым министром иностранных дел, а Шабана Махмуд - новым министром внутренних дел", - говорится в материале телеканала.
