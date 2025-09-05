https://ria.ru/20250905/britaniya-2040074539.html

Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер

Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер - РИА Новости, 05.09.2025

Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер

Новым главой МИД Британии назначена глава МВД Иветт Купер, ее место займет министр юстиции Шабана Махмуд, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новым главой МИД Британии назначена глава МВД Иветт Купер, ее место займет министр юстиции Шабана Махмуд, сообщает телеканал Sky News. "Иветт Купер станет новым министром иностранных дел, а Шабана Махмуд - новым министром внутренних дел", - говорится в материале телеканала.

