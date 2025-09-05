Рейтинг@Mail.ru
Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/britaniya-2040074539.html
Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер
Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер - РИА Новости, 05.09.2025
Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер
Новым главой МИД Британии назначена глава МВД Иветт Купер, ее место займет министр юстиции Шабана Махмуд, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T18:18:00+03:00
2025-09-05T18:18:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106438/20/1064382019_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_b706fd47198327a948d05119a407bbf2.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новым главой МИД Британии назначена глава МВД Иветт Купер, ее место займет министр юстиции Шабана Махмуд, сообщает телеканал Sky News. "Иветт Купер станет новым министром иностранных дел, а Шабана Махмуд - новым министром внутренних дел", - говорится в материале телеканала.
https://ria.ru/20250905/britaniya-2040072270.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106438/20/1064382019_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_4dc1b8740e94120d2d8c26250ea71d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер

Sky News: новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер

© Flickr / Chatham HouseИветт Купер
Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Flickr / Chatham House
Иветт Купер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новым главой МИД Британии назначена глава МВД Иветт Купер, ее место займет министр юстиции Шабана Махмуд, сообщает телеканал Sky News.
"Иветт Купер станет новым министром иностранных дел, а Шабана Махмуд - новым министром внутренних дел", - говорится в материале телеканала.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Главу МИД Британии назначили вице-премьером
Вчера, 18:06
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала