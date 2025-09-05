https://ria.ru/20250905/bolshinstvo-2039910552.html
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 05.09.2025
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 80% доверяют главе государства, следует из опроса... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:32:00+03:00
2025-09-05T10:32:00+03:00
2025-09-05T10:32:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 80% доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ. Большинство (82%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов с ними не согласны. Кроме того, 80% россиян заявили, что доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% россиян в свою очередь скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 11% респондентов выразили неодобрение его работой. Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 2% - за "Справедливую Россию" и 4% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 29 по 31 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250905/putin-2039906754.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039900289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина