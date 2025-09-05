Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 05.09.2025
10:32 05.09.2025
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 80% доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ. Большинство (82%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов с ними не согласны. Кроме того, 80% россиян заявили, что доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% россиян в свою очередь скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 11% респондентов выразили неодобрение его работой. Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 2% - за "Справедливую Россию" и 4% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 29 по 31 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 80% доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.
Большинство (82%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% респондентов с ними не согласны. Кроме того, 80% россиян заявили, что доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (55%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% россиян в свою очередь скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 11% респондентов выразили неодобрение его работой.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 2% - за "Справедливую Россию" и 4% - за "Новых людей".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 29 по 31 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
