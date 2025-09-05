"Билайн" стал технологическим партнером НТИ по беспилотному поиску людей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. "Билайн" подписал соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) для объединения усилий в развитии технологий в сфере беспилотной авиации, направленных на повышение эффективности поиска людей, сообщает пресс-служба оператора.



Сотрудничество реализуется в рамках федерального проекта "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем".



Билайн традиционно поддерживает развитие поисковых технологий. Уже 13 лет оператор остается партнером отряда "ЛизаАлерт".



Одним из ключевых направлений совместной работы сотрудничества, станет технологический конкурс "Автономный поиск", рассчитанный до 2026 года. "ЛизаАлерт" выступает целевым заказчиком конкурса, а добровольцы участвуют в нем как эксперты и судьи — оценивают разработки с позиции практики, исходя из опыта реальных поисков. Его задача — создать решение, позволяющее беспилотникам (летательным аппаратам) автономно облетать труднодоступные территории, обрабатывать изображения на борту и передавать координаты найденных объектов в режиме реального времени, не прерывая полет. Ранее такие данные обрабатывались только после выгрузки на земле.



Финальной целью проекта станет разработка системы, интегрируемой в коммерчески доступные БВС, способной работать даже в условиях отсутствия радиосвязи и спутникового сигнала.



Конкурс включает три промежуточных этапа: конкурсы отдельных заданий направления: "Софт", "На борту", "Навигация" и финальный конкурс — "Автономный поиск". Он стимулирует формирование команд, сочетающих компетенции в ИИ, разработке бортового ПО и производстве БВС на российской базе. В июле завершился квалификационный этап второго конкурса отдельных заданий "На борту" — в финал вышли 15 команд.



Заключительные испытания пройдут в сентябре. Участникам предстоит провести поисково-спасательную операцию в условиях, приближенных к реальным: автономный облет сложной местности, распознавание объектов на борту, передача координат на наземную станцию. Из-за применения РЭБ и отсутствия связи полигон был выбран в труднодоступной зоне. Для организации стабильной связи и контроля бортов будет использовано интегрированное решение от "Билайн".



"Мы в “Билайне” верим, что технологии должны не только делать жизнь лучше и удобнее, но в некоторых случаях и помогать спасать их. Партнерство с НТИ и поддержка конкурса “Автономный поиск” — логичный шаг для нас как технологического партнера отряда: мы обеспечиваем устойчивую связь даже там, где ее нет, чтобы борт мог видеть, анализировать и передавать координаты в реальном времени", — приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.



Он добавил, что компания считает важным содействовать развитию отечественных спасательных летательных аппаратов, способных эффективно работать даже в зонах с ограниченным покрытием. Это вклад оператора в развитие гражданского применения таких технологий и поддержка федерального проекта "Перспективные технологии для авиационных систем".



"“Автономный поиск” — уже второй конкурс, который мы проводим вместе с “ЛизаАлерт”. Результатом предыдущего конкурса стало создание системы, которой уже пользуются спасатели по всей стране — как добровольцы, так и ведомственные спасатели из МВД и МЧС. В 2024 году эта система помогла спасти шесть жизней, которые, вероятно, не удалось бы спасти без нее. Развивая это направление технологий, мы рассчитываем повысить скорость и качество поисков еще сильнее, и, тем самым, увеличить вероятность спасения для тысяч людей, которые пропадают в природной среде каждый год", — приводит пресс-служба слова управляющего директора центра развития системы технологических конкурсов фонда НТИ Юрия Молодых.



Он уточнил, что уже сейчас в ходе подготовки испытаний видно, что новые технологии создаются, и маленький компьютер размером со смартфон обеспечивает работу ИИ прямо на борту беспилотника. Финальные испытания покажут, какое решение самое лучшее. Таким образом конкурсный механизм обеспечивает конкуренцию, в которой и родится эффективное решение.



По его словам, фонд НТИ рад сотрудничеству с "Билайн", поскольку техническое партнерство с компанией позволит провести испытания в условиях, максимально приближенных к реальным поисковым операциям, включая сценарии с труднодоступной местностью, ограниченной связью и применением технологий, обеспечивающих работу спасателей.



"Когда начался конкурс “Автономный поиск”, у нас не было сомнений, кого надо звать технологическим партнером — наших друзей, потому что сами условия конкурса предполагали трудности со связью. Мы их, можно сказать, запрограммировали в тех местах, где мы проводим конкурсные мероприятия, — глухие леса, в которых практически никто не живет. Это нам нужно для создания необходимых условий конкурса, правильной атмосферы. И в этих условиях нам как организаторам нужно контролировать местоположение летательных аппаратов, иметь связь с “большой землей”, связь между собой", — приводит пресс-служба слова председателя добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева.



Он отметил, что добиться всего того, что им необходимо помогает "Билайн", который с ними уже много лет.



"Скоро начнутся испытания финального этапа конкурса отдельных заданий номер два. Будет очень интересно, непросто, и я с нетерпением жду технологии, которая победит. Ведь победители в конкурсе “Автономный поиск” создают инструменты для спасения, которые мы начинаем применять сразу же после того, как заканчивается какой-то из этапов конкурса. Нам это очень важно и нужно", — заключил Сергеев.