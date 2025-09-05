Рейтинг@Mail.ru
Зампред парламента КНР высказался о безвизе для россиян - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 05.09.2025 (обновлено: 09:14 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/bezviz-2039878690.html
Зампред парламента КНР высказался о безвизе для россиян
Зампред парламента КНР высказался о безвизе для россиян - РИА Новости, 05.09.2025
Зампред парламента КНР высказался о безвизе для россиян
Пробный безвизовый режим для граждан России является знаком углубленного развития отношений между РФ и КНР, заявил заместитель председателя постоянного комитета РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:08:00+03:00
2025-09-05T09:14:00+03:00
китай
вэф-2025
в мире
дальневосточный федеральный университет
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875153_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ce4f6e11b8b1c038d9dae89ba9028d14.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Пробный безвизовый режим для граждан России является знаком углубленного развития отношений между РФ и КНР, заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая."Договоренности между нашими главами государств - это важный знак укрепленного широкомасштабного развития китайско-российских отношений.", - сказал он площадке пленарного заседания ВЭФ, отвечая на вопрос про безвизовый режим для россиян.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039879569.html
китай
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c945f291a543b450c1a0fb4dbbcf12c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, вэф-2025, в мире, дальневосточный федеральный университет, владивосток, россия
Китай, ВЭФ-2025, В мире, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Зампред парламента КНР высказался о безвизе для россиян

Зампред парламента КНР назвал безвиз для россиян знаком развития отношений стран

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума
Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Пробный безвизовый режим для граждан России является знаком углубленного развития отношений между РФ и КНР, заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая.
"Договоренности между нашими главами государств - это важный знак укрепленного широкомасштабного развития китайско-российских отношений.", - сказал он площадке пленарного заседания ВЭФ, отвечая на вопрос про безвизовый режим для россиян.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин не говорил с Трампом после визита в Китай
09:10
 
КитайВЭФ-2025В миреДальневосточный федеральный университетВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала