Зампред парламента КНР высказался о безвизе для россиян

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Пробный безвизовый режим для граждан России является знаком углубленного развития отношений между РФ и КНР, заявил заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая."Договоренности между нашими главами государств - это важный знак укрепленного широкомасштабного развития китайско-российских отношений.", - сказал он площадке пленарного заседания ВЭФ, отвечая на вопрос про безвизовый режим для россиян.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

