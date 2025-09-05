Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал решение Китая о безвизе для россиян знаком дружбы
09:02 05.09.2025 (обновлено: 10:15 05.09.2025)
Путин назвал решение Китая о безвизе для россиян знаком дружбы
Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
вэф-2025
китай
россия
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин."Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
2025
вэф-2025, китай, россия, владимир путин
ВЭФ-2025, Китай, Россия, Владимир Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин.
"Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Зампред парламента КНР высказался о безвизе для россиян
ВЭФ-2025КитайРоссияВладимир Путин
 
 
