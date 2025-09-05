https://ria.ru/20250905/bezviz-2039876784.html
Путин назвал решение Китая о безвизе для россиян знаком дружбы
Путин назвал решение Китая о безвизе для россиян знаком дружбы - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал решение Китая о безвизе для россиян знаком дружбы
Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин об отмене виз в Китай для россиян
Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, заявил Путин
Это решение, отметил президент, является знаком дружбы, Москва это ценит.
