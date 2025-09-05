https://ria.ru/20250905/bezopasnost-2039884194.html
Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, заявил Путин
Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, заявил Путин
2025-09-05

Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, заявил Путин

Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Потому что есть общее правило, выраженное и записанное в европейские документы: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
