Рейтинг@Mail.ru
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 05.09.2025 (обновлено: 09:49 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/bezopasnost-2039883645.html
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T09:49:00+03:00
украина
россия
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_68f8efd9f3d9aef145fd51fa0ca7cd9a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Есть общее правило, выраженное и записанное в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039888246.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_fe8a2dcd511578f7fe87b0bce6fdcb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, вэф-2025
Украина, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин

Путин: безопасность Украины нельзя обеспечить за счет безопасности России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Есть общее правило, выраженное и записанное в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин: Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал о реакции Януковича на последствия вступления Украины в ЕС
09:34
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала