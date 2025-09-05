https://ria.ru/20250905/bezopasnost-2039883645.html

Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Есть общее правило, выраженное и записанное в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

