Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T09:20:00+03:00
2025-09-05T09:49:00+03:00
украина
россия
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Есть общее правило, выраженное и записанное в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
украина
россия
Новости
ru-RU
Безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России, заявил Путин
Путин: безопасность Украины нельзя обеспечить за счет безопасности России