ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 05.09.2025 (обновлено: 07:02 05.09.2025)
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев."Прошедшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.Глава региона напомнил, что упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества, и приближаться к ним запрещено. Он также подчеркнул, что нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества, и приближаться к ним запрещено. Он также подчеркнул, что нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
ПВО уничтожила восемь БПЛА в Рязанской области
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьБезопасностьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
