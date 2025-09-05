https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039829506.html

ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области

ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев."Прошедшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.Глава региона напомнил, что упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества, и приближаться к ним запрещено. Он также подчеркнул, что нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

тульская область

2025

