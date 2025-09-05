https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039829506.html
ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области
ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области - РИА Новости, 05.09.2025
ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:59:00+03:00
2025-09-05T06:59:00+03:00
2025-09-05T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев."Прошедшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.Глава региона напомнил, что упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества, и приближаться к ним запрещено. Он также подчеркнул, что нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039819205.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области
Миляев: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области