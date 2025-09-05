https://ria.ru/20250905/belousov-2040094278.html

Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР

Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие состоялось на территории посольства республики в Москве", - говорится в сообщении.

Белоусов в посольстве КНДР на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования Республики Белоусов в посольстве КНДР в Москве принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования Республики, сообщает Минобороны РФ. Министр возложил цветы к портрету двух первых лидеров КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Он выразил искреннюю благодарность и восхищение корейским военным, «которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли от неонацистских формирований киевского режима», отметили в оборонном ведомстве. 2025-09-05T20:12 true PT2M18S

Наталья Макарова

