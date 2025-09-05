Рейтинг@Mail.ru
Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/belousov-2040094278.html
Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР
Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР - РИА Новости, 05.09.2025
Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T20:12:00+03:00
2025-09-05T20:12:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040093496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf7e1a81ec67a5062be1fdb756c31780.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие состоялось на территории посольства республики в Москве", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250905/belousov-2040092627.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов в посольстве КНДР на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования Республики
Белоусов в посольстве КНДР в Москве принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования Республики, сообщает Минобороны РФ. Министр возложил цветы к портрету двух первых лидеров КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Он выразил искреннюю благодарность и восхищение корейским военным, «которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли от неонацистских формирований киевского режима», отметили в оборонном ведомстве.
2025-09-05T20:12
true
PT2M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040093496_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1460105be3a14eea809268f740933d47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), андрей белоусов
Россия, КНДР (Северная Корея), Андрей Белоусов
Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР

Белоусов принял участие в приеме в РФ по случаю 77-й годовщины образования КНДР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
«
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие состоялось на территории посольства республики в Москве", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Белоусов поблагодарил северокорейских военных
Вчера, 20:02
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Андрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала