Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие состоялось на территории посольства республики в Москве", - говорится в сообщении.
Белоусов в посольстве КНДР в Москве принял участие в торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования Республики, сообщает Минобороны РФ. Министр возложил цветы к портрету двух первых лидеров КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Он выразил искреннюю благодарность и восхищение корейским военным, «которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли от неонацистских формирований киевского режима», отметили в оборонном ведомстве.
россия, кндр (северная корея), андрей белоусов
Россия, КНДР (Северная Корея), Андрей Белоусов
