Белоусов поблагодарил северокорейских военных

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность и восхищение военными КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Министр обороны выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской Народной Армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении Курской земли от неонацистских формирований киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.

