Белоусов поблагодарил северокорейских военных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 05.09.2025 (обновлено: 20:12 05.09.2025)
Белоусов поблагодарил северокорейских военных
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность и восхищение военными КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщило Минобороны РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность и восхищение военными КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Министр обороны выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской Народной Армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении Курской земли от неонацистских формирований киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность и восхищение военными КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Министр обороны выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской Народной Армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении Курской земли от неонацистских формирований киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.
Белоусов в посольстве КНДР на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования Республики
Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР
Вчера, 20:12
 
Специальная военная операция на Украине, КНДР (Северная Корея), Андрей Белоусов, Корейская народная армия, Россия, Курская область
 
 
