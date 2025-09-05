https://ria.ru/20250905/belousov-2040065885.html

Белоусов встретился с главой генштаба Ливийской национальной армии

Белоусов встретился с главой генштаба Ливийской национальной армии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с начальником генштаба Ливийской национальной армии Халедом Хафтаром и поздравил его с назначением на должность начальника генерального штаба, также министр обороны РФ поздравил брата Халеда Хафтара Саддама с назначением на должность заместителя командующего Ливийской национальной армией, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Безусловно, это признание вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны", – сказал Белоусов. В свою очередь генерал-полковник Халед Хафтар поблагодарил Андрея Белоусова за теплый прием и пожелал ему достижения поставленных целей и задач, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", – подчеркнул Хафтар. В Минобороны РФ добавили, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.

