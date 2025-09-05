Белоусов встретился с главой генштаба Ливийской национальной армии
Белоусов поздравил главу генштаба ливийской армии с назначением на должность
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве
Начальник Генерального штаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с начальником генштаба Ливийской национальной армии Халедом Хафтаром и поздравил его с назначением на должность начальника генерального штаба, также министр обороны РФ поздравил брата Халеда Хафтара Саддама с назначением на должность заместителя командующего Ливийской национальной армией, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Безусловно, это признание вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны", – сказал Белоусов.
В свою очередь генерал-полковник Халед Хафтар поблагодарил Андрея Белоусова за теплый прием и пожелал ему достижения поставленных целей и задач, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", – подчеркнул Хафтар.
В Минобороны РФ добавили, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.