Белоусов встретился с главой генштаба Ливийской национальной армии
17:36 05.09.2025 (обновлено: 18:36 05.09.2025)
Белоусов встретился с главой генштаба Ливийской национальной армии
россия
северная африка
андрей белоусов
ливия
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с начальником генштаба Ливийской национальной армии Халедом Хафтаром и поздравил его с назначением на должность начальника генерального штаба, также министр обороны РФ поздравил брата Халеда Хафтара Саддама с назначением на должность заместителя командующего Ливийской национальной армией, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Безусловно, это признание вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны", – сказал Белоусов. В свою очередь генерал-полковник Халед Хафтар поблагодарил Андрея Белоусова за теплый прием и пожелал ему достижения поставленных целей и задач, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", – подчеркнул Хафтар. В Минобороны РФ добавили, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.
россия, северная африка, андрей белоусов, ливия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Северная Африка, Андрей Белоусов, Ливия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Начальник Генерального штаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве
Начальник Генерального штаба Ливийской национальной армии Халед Хафтар на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с начальником генштаба Ливийской национальной армии Халедом Хафтаром и поздравил его с назначением на должность начальника генерального штаба, также министр обороны РФ поздравил брата Халеда Хафтара Саддама с назначением на должность заместителя командующего Ливийской национальной армией, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Безусловно, это признание вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны", – сказал Белоусов.
В свою очередь генерал-полковник Халед Хафтар поблагодарил Андрея Белоусова за теплый прием и пожелал ему достижения поставленных целей и задач, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", – подчеркнул Хафтар.
В Минобороны РФ добавили, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности
Ливия оценила вклад России в обеспечение глобальной стабильности
Россия Северная Африка Андрей Белоусов Ливия Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
