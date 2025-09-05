https://ria.ru/20250905/baku-2039929244.html

Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО

Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО - РИА Новости, 05.09.2025

Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО

Задержанные более двух месяцев назад в Азербайджане журналисты Sputnik и другие россияне не жаловались на условия содержания в СИЗО, говорится в ответе на... РИА Новости, 05.09.2025

БАКУ, 5 сен - РИА Новости. Задержанные более двух месяцев назад в Азербайджане журналисты Sputnik и другие россияне не жаловались на условия содержания в СИЗО, говорится в ответе на запрос РИА Новости аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, Дмитрий Киселёв дважды требовал безусловного освобождения журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов от властей Азербайджана. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, и запрос о состоянии их здоровья, но Баку пока не дал согласие. По данным аппарата омбудсмена, встречи с задержанными проходят "на регулярной основе", а встреча задержанных в стране россиян, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан, с родными состоялась "на днях". "Принятые членами НПГ омбудсмена задержанные граждане России не жаловались на условия содержания и обращения с ними", - сообщили РИА Новости в аппарате, отвечая на вопрос о главе редакции Sputnik Азербайджан Игоре Картавых, шеф-редакторе Евгении Белоусове и других 8 задержанных в Баку россиянах. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Киселев дважды призвал к скорейшему освобождению безосновательно задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан. Он отмечал, что от властей Азербайджана к ним никогда не было вопросов по их работе, а обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, - действия, которые не соответствуют цивилизованным нормам. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

