Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/baku-2039929244.html
Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО
Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО - РИА Новости, 05.09.2025
Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО
Задержанные более двух месяцев назад в Азербайджане журналисты Sputnik и другие россияне не жаловались на условия содержания в СИЗО, говорится в ответе на... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:24:00+03:00
2025-09-05T11:24:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
баку
дмитрий киселев
мария захарова
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026530155_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_a2c083447d3097d343040cc4d5e627f0.jpg
БАКУ, 5 сен - РИА Новости. Задержанные более двух месяцев назад в Азербайджане журналисты Sputnik и другие россияне не жаловались на условия содержания в СИЗО, говорится в ответе на запрос РИА Новости аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, Дмитрий Киселёв дважды требовал безусловного освобождения журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов от властей Азербайджана. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, и запрос о состоянии их здоровья, но Баку пока не дал согласие. По данным аппарата омбудсмена, встречи с задержанными проходят "на регулярной основе", а встреча задержанных в стране россиян, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан, с родными состоялась "на днях". "Принятые членами НПГ омбудсмена задержанные граждане России не жаловались на условия содержания и обращения с ними", - сообщили РИА Новости в аппарате, отвечая на вопрос о главе редакции Sputnik Азербайджан Игоре Картавых, шеф-редакторе Евгении Белоусове и других 8 задержанных в Баку россиянах. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Киселев дважды призвал к скорейшему освобождению безосновательно задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан. Он отмечал, что от властей Азербайджана к ним никогда не было вопросов по их работе, а обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, - действия, которые не соответствуют цивилизованным нормам. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
https://ria.ru/20250702/nota-2026780479.html
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027040143.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026530155_0:0:756:567_1920x0_80_0_0_ec6e311995f6af7c9ff6b2c62dc837dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, россия, баку, дмитрий киселев, мария захарова, дмитрий песков, оон
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Дмитрий Песков, ООН
Омбудсмен рассказал об условиях содержания журналистов Sputnik в СИЗО

Задержанные в Азербайджане журналисты Sputnik не жаловались на условия в СИЗО

Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Задержанные в Баку россияне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 5 сен - РИА Новости. Задержанные более двух месяцев назад в Азербайджане журналисты Sputnik и другие россияне не жаловались на условия содержания в СИЗО, говорится в ответе на запрос РИА Новости аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, Дмитрий Киселёв дважды требовал безусловного освобождения журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов от властей Азербайджана.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана
2 июля, 16:56
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, и запрос о состоянии их здоровья, но Баку пока не дал согласие.
По данным аппарата омбудсмена, встречи с задержанными проходят "на регулярной основе", а встреча задержанных в стране россиян, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан, с родными состоялась "на днях".
"Принятые членами НПГ омбудсмена задержанные граждане России не жаловались на условия содержания и обращения с ними", - сообщили РИА Новости в аппарате, отвечая на вопрос о главе редакции Sputnik Азербайджан Игоре Картавых, шеф-редакторе Евгении Белоусове и других 8 задержанных в Баку россиянах.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
3 июля, 18:20
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Киселев дважды призвал к скорейшему освобождению безосновательно задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан. Он отмечал, что от властей Азербайджана к ним никогда не было вопросов по их работе, а обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, - действия, которые не соответствуют цивилизованным нормам.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
Микрофон в студии Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Россия сегодня" обеспокоена условиями содержания работников Sputnik в Баку
3 июля, 19:49
 
В миреАзербайджанРоссияБакуДмитрий КиселевМария ЗахароваДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала