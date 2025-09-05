Рейтинг@Mail.ru
В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 05.09.2025 (обновлено: 15:53 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/bakteriya-2039976308.html
В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов
В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов - РИА Новости, 05.09.2025
В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов
Минздрав Турции на фоне сообщений об отправлениях бактериями Vibriо у россиян сообщил РИА Новости, что проводит мониторинг ситуации, анализ морской воды не... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:12:00+03:00
2025-09-05T15:53:00+03:00
турция
стамбул
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений об отправлениях бактериями Vibriо у россиян сообщил РИА Новости, что проводит мониторинг ситуации, анализ морской воды не выявил отклонений, случаев заболеваний также не зарегистрировано. Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio, - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия. "Как и другие инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью, заболевания, вызываемые бактериями Vibrio, также находятся под пристальным вниманием нашего министерства. Вопреки упомянутым сообщениям, никаких отклонений в результатах анализа проб морской воды не выявлено, и случаев заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в нашей стране не зарегистрировано", - заявили РИА Новости в министерстве. "Наше министерство продолжает непрерывный мониторинг в целях защиты здоровья населения и открыто обменивается информацией с международными организациями. Мы убедительно просим принять заявления нашего министерства в качестве основы для получения точной и достоверной информации", - отметило ведомство. Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру. Крупные туроператоры, входящие в Российский союз туриндустрии (РСТ), не фиксировали массовых обращений, жалоб от туристов на фоне сообщений о якобы вирусе, распространяющемся на пляжах Турции, сообщила ранее пресс-служба объединения.Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики. Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.
https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html
https://ria.ru/20250610/ator-2022016514.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, стамбул, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Турция, Стамбул, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов

Минздрав Турции: анализ морской воды не выявил бактерий Vibriо

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений об отправлениях бактериями Vibriо у россиян сообщил РИА Новости, что проводит мониторинг ситуации, анализ морской воды не выявил отклонений, случаев заболеваний также не зарегистрировано.
Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio, - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Российские туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил Онищенко
4 июня, 13:26
"Как и другие инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью, заболевания, вызываемые бактериями Vibrio, также находятся под пристальным вниманием нашего министерства. Вопреки упомянутым сообщениям, никаких отклонений в результатах анализа проб морской воды не выявлено, и случаев заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в нашей стране не зарегистрировано", - заявили РИА Новости в министерстве.
"Наше министерство продолжает непрерывный мониторинг в целях защиты здоровья населения и открыто обменивается информацией с международными организациями. Мы убедительно просим принять заявления нашего министерства в качестве основы для получения точной и достоверной информации", - отметило ведомство.
Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру.
Крупные туроператоры, входящие в Российский союз туриндустрии (РСТ), не фиксировали массовых обращений, жалоб от туристов на фоне сообщений о якобы вирусе, распространяющемся на пляжах Турции, сообщила ранее пресс-служба объединения.
Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики.
Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.
Анталья - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
АТОР опровергла сообщения о массовой аллергии у россиян в Турции
10 июня, 14:39
 
ТурцияСтамбулФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала