В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов

В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов

В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов

05.09.2025

2025-09-05T13:12:00+03:00

2025-09-05T13:12:00+03:00

2025-09-05T15:53:00+03:00

АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений об отправлениях бактериями Vibriо у россиян сообщил РИА Новости, что проводит мониторинг ситуации, анализ морской воды не выявил отклонений, случаев заболеваний также не зарегистрировано. Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio, - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия. "Как и другие инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью, заболевания, вызываемые бактериями Vibrio, также находятся под пристальным вниманием нашего министерства. Вопреки упомянутым сообщениям, никаких отклонений в результатах анализа проб морской воды не выявлено, и случаев заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в нашей стране не зарегистрировано", - заявили РИА Новости в министерстве. "Наше министерство продолжает непрерывный мониторинг в целях защиты здоровья населения и открыто обменивается информацией с международными организациями. Мы убедительно просим принять заявления нашего министерства в качестве основы для получения точной и достоверной информации", - отметило ведомство. Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру. Крупные туроператоры, входящие в Российский союз туриндустрии (РСТ), не фиксировали массовых обращений, жалоб от туристов на фоне сообщений о якобы вирусе, распространяющемся на пляжах Турции, сообщила ранее пресс-служба объединения.Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики. Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.

