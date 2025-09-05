Рейтинг@Mail.ru
Машины с закрытыми номерами планируют эвакуировать в Ростове-на-Дону
Ростовская область
Ростовская область
 
10:29 05.09.2025
Машины с закрытыми номерами планируют эвакуировать в Ростове-на-Дону
ростовская область
ростов-на-дону
александр скрябин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Автомобили с закрытыми или нечитаемыми номерами, оставленные в общественных местах, могут начать эвакуировать в целях безопасности в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. По его словам, в современных условиях парковка и стоянка автотранспорта со снятыми или скрытыми регистрационными номерами несет угрозу безопасности. При этом, по данным главы города, по некоторым участкам улиц в Ростове-на-Дону доля таких автомобилей достигает 70%. "Поручил департаменту автодорог подготовить предложение об эвакуации машин без номеров, а также с закрытыми или нечитаемыми номерами, оставленных в общественных местах, как меру антитеррористической защищенности для рассмотрения на региональном уровне", - сказал он. Скрябин добавил, что аналогичные решения приняты в Москве, Санкт-Петербурге и Воронежской области. В среду на расширенном планерном совещании также рассматривался вопрос ограничения движения на самокатах в Ростове-на-Дону. В 2025 году был установлен запрет на парковку самокатов возле социально значимых объектов, детских площадок, остановочных комплексов общественного транспорта. С конца августа в тестовом режиме ввели запрет на движение самокатов по тротуарам на улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений. В парках и скверах скорость ограничена до 12 километров в час.
ростов-на-дону, александр скрябин
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
© РИА Новости / Илья Питалев
Машины на парковке
© РИА Новости / Илья Питалев
Машины на парковке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Автомобили с закрытыми или нечитаемыми номерами, оставленные в общественных местах, могут начать эвакуировать в целях безопасности в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин.
По его словам, в современных условиях парковка и стоянка автотранспорта со снятыми или скрытыми регистрационными номерами несет угрозу безопасности. При этом, по данным главы города, по некоторым участкам улиц в Ростове-на-Дону доля таких автомобилей достигает 70%.
"Поручил департаменту автодорог подготовить предложение об эвакуации машин без номеров, а также с закрытыми или нечитаемыми номерами, оставленных в общественных местах, как меру антитеррористической защищенности для рассмотрения на региональном уровне", - сказал он.
Скрябин добавил, что аналогичные решения приняты в Москве, Санкт-Петербурге и Воронежской области.
В среду на расширенном планерном совещании также рассматривался вопрос ограничения движения на самокатах в Ростове-на-Дону. В 2025 году был установлен запрет на парковку самокатов возле социально значимых объектов, детских площадок, остановочных комплексов общественного транспорта. С конца августа в тестовом режиме ввели запрет на движение самокатов по тротуарам на улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений. В парках и скверах скорость ограничена до 12 километров в час.
