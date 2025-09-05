Путин заявил об утрате местных авиалиний на Дальнем Востоке

Рейтинг@Mail.ru
09:28 05.09.2025 (обновлено: 09:55 05.09.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"К сожалению, после того как в советское время здесь (на Дальнем Востоке - ред.) достаточно была неплохая сеть налажена местных авиалиний, она была утрачена в 90-е годы. В начале 2000-х также внимание не особо уделялось этому", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"К сожалению, после того как в советское время здесь (на Дальнем Востоке - ред.) достаточно была неплохая сеть налажена местных авиалиний, она была утрачена в 90-е годы. В начале 2000-х также внимание не особо уделялось этому", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке
