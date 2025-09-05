https://ria.ru/20250905/avialinii-2039886115.html

Путин заявил об утрате местных авиалиний на Дальнем Востоке

Путин заявил об утрате местных авиалиний на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин заявил об утрате местных авиалиний на Дальнем Востоке

Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:28:00+03:00

2025-09-05T09:28:00+03:00

2025-09-05T09:55:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"К сожалению, после того как в советское время здесь (на Дальнем Востоке - ред.) достаточно была неплохая сеть налажена местных авиалиний, она была утрачена в 90-е годы. В начале 2000-х также внимание не особо уделялось этому", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

