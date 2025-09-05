Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала открыл новую стелу в Новом Уренгое в честь юбилея города
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:06 05.09.2025
Губернатор Ямала открыл новую стелу в Новом Уренгое в честь юбилея города
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл обновленную стелу "Новый Уренгой" и арт-объект, посвященный строительству газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", в преддверии 50-летия города, сообщает правительство региона. Главная стела города расположена на улице Магистральной вблизи аэропорта. На церемонии открытия присутствовали почетные граждане округа Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов, а также ветераны-первопроходцы, которые стояли у истоков основания города. "Символично, что празднование 50-летия Нового Уренгоя начинается именно с открытия стелы. С первых дней города она стала настоящим символом нашей газовой столицы, и с тех пор многие самые важные события в жизни новоуренгойцев неизменно связаны с этим местом. Теперь, обновленная, она рождается заново и становится новой вехой в развитии нашего любимого города", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона. По данным властей, обновленная стела достигает высоты 16 метров и интегрирована с архитектурной подсветкой из 200 световых огней. Вместо символического "синего цветка" на стеле теперь горит огонь высотой около 1,5 метра, его зажег губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Для удобства жителей города к стеле сделали подъезд, обустроили прогулочные тропинки, разместили скамейки, также установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Еще один символ истории Нового Уренгоя – новый арт-объект "Вашим санкциям труба, г-н Рейган!". Он представляет из себя машину-трубоукладчик, которая делает последний стык. Его также открыли в преддверии празднования Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности страны. Композиция основана на легендарной фотографии 1982 года, сделанной во время строительства газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Этот проект стал ответом на санкции США против СССР, которые были направлены на срыв строительства, уточняют в правительстве Ямала. Оба объекта стали подарком жителям к полувековому юбилею, который Новый Уренгой будет отмечать 6 и 7 сентября.
ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл обновленную стелу "Новый Уренгой" и арт-объект, посвященный строительству газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", в преддверии 50-летия города, сообщает правительство региона.
Главная стела города расположена на улице Магистральной вблизи аэропорта. На церемонии открытия присутствовали почетные граждане округа Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов, а также ветераны-первопроходцы, которые стояли у истоков основания города.
"Символично, что празднование 50-летия Нового Уренгоя начинается именно с открытия стелы. С первых дней города она стала настоящим символом нашей газовой столицы, и с тех пор многие самые важные события в жизни новоуренгойцев неизменно связаны с этим местом. Теперь, обновленная, она рождается заново и становится новой вехой в развитии нашего любимого города", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным властей, обновленная стела достигает высоты 16 метров и интегрирована с архитектурной подсветкой из 200 световых огней. Вместо символического "синего цветка" на стеле теперь горит огонь высотой около 1,5 метра, его зажег губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Для удобства жителей города к стеле сделали подъезд, обустроили прогулочные тропинки, разместили скамейки, также установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.
Еще один символ истории Нового Уренгоя – новый арт-объект "Вашим санкциям труба, г-н Рейган!". Он представляет из себя машину-трубоукладчик, которая делает последний стык. Его также открыли в преддверии празднования Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности страны. Композиция основана на легендарной фотографии 1982 года, сделанной во время строительства газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Этот проект стал ответом на санкции США против СССР, которые были направлены на срыв строительства, уточняют в правительстве Ямала.
Оба объекта стали подарком жителям к полувековому юбилею, который Новый Уренгой будет отмечать 6 и 7 сентября.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
