https://ria.ru/20250905/anokhin-2040087811.html

Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков

Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков - РИА Новости, 05.09.2025

Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков

Производителям из Смоленской области выделили 11 участков для реализации крупных инвестиционных проектов, общая площадь земель – свыше 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T19:26:00+03:00

2025-09-05T19:26:00+03:00

2025-09-05T19:26:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Производителям из Смоленской области выделили 11 участков для реализации крупных инвестиционных проектов, общая площадь земель – свыше 3 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "В прошлом году выделили 17 таких участков площадью почти 63 гектара. Эти меры способствуют эффективному использованию ресурсов и укреплению социально-экономического потенциала региона", – написал в своем телеграм-канале глава региона. Одним из значимых результатов в 2025 году Анохин назвал возвращение стадиона "Спартак" в областную собственность. "Это важный шаг для развития спортивной инфраструктуры региона. Территория стадиона уже обследована, этой осенью планируем начать работы по проектированию", – отметил губернатор региона. Также Анохин подчеркнул, что управление государственным имуществом и земельными ресурсами требует постоянного контроля и эффективных подходов. Власти Смоленской области регулярно проводят мониторинг, а результаты обсуждаются с членами правительства.

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса