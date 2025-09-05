Рейтинг@Mail.ru
Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:26 05.09.2025
Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков
Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков - РИА Новости, 05.09.2025
Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков
Производителям из Смоленской области выделили 11 участков для реализации крупных инвестиционных проектов, общая площадь земель – свыше 3 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Производителям из Смоленской области выделили 11 участков для реализации крупных инвестиционных проектов, общая площадь земель – свыше 3 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "В прошлом году выделили 17 таких участков площадью почти 63 гектара. Эти меры способствуют эффективному использованию ресурсов и укреплению социально-экономического потенциала региона", – написал в своем телеграм-канале глава региона. Одним из значимых результатов в 2025 году Анохин назвал возвращение стадиона "Спартак" в областную собственность. "Это важный шаг для развития спортивной инфраструктуры региона. Территория стадиона уже обследована, этой осенью планируем начать работы по проектированию", – отметил губернатор региона. Также Анохин подчеркнул, что управление государственным имуществом и земельными ресурсами требует постоянного контроля и эффективных подходов. Власти Смоленской области регулярно проводят мониторинг, а результаты обсуждаются с членами правительства.
2025
смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков

Анохин: смоленским компаниям выделили 11 земельных участков для инвестпроектов

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Производителям из Смоленской области выделили 11 участков для реализации крупных инвестиционных проектов, общая площадь земель – свыше 3 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"В прошлом году выделили 17 таких участков площадью почти 63 гектара. Эти меры способствуют эффективному использованию ресурсов и укреплению социально-экономического потенциала региона", – написал в своем телеграм-канале глава региона.
Одним из значимых результатов в 2025 году Анохин назвал возвращение стадиона "Спартак" в областную собственность.
"Это важный шаг для развития спортивной инфраструктуры региона. Территория стадиона уже обследована, этой осенью планируем начать работы по проектированию", – отметил губернатор региона.
Также Анохин подчеркнул, что управление государственным имуществом и земельными ресурсами требует постоянного контроля и эффективных подходов. Власти Смоленской области регулярно проводят мониторинг, а результаты обсуждаются с членами правительства.
 
