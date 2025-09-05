https://ria.ru/20250905/aktrisa-2039980838.html

Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Аглая Тарасова была задержана с 0,38 грамма наркотического вещества в аэропорту Домодедово. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", — сказал собеседник агентства.По его словам, следствие намерено просить о домашнем аресте. Дело будут рассматривать в Домодедовском городском суде, куда уже доставили актрису.Уточняется, что ей вменяют статью о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. За это грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).

