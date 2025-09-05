Рейтинг@Mail.ru
Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
Шоубиз
 
13:16 05.09.2025 (обновлено: 15:55 05.09.2025)
Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово 
Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово  - РИА Новости, 05.09.2025
Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово 
Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Аглая Тарасова была задержана с 0,38 грамма наркотического вещества в аэропорту Домодедово. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", — сказал собеседник агентства.По его словам, следствие намерено просить о домашнем аресте. Дело будут рассматривать в Домодедовском городском суде, куда уже доставили актрису.Уточняется, что ей вменяют статью о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. За это грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
россия, аглая тарасова, домодедово (аэропорт), происшествия
Шоубиз, Россия, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт), Происшествия

Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово 

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Аглая Тарасова была задержана с 0,38 грамма наркотического вещества в аэропорту Домодедово. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", — сказал собеседник агентства.
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
По его словам, следствие намерено просить о домашнем аресте. Дело будут рассматривать в Домодедовском городском суде, куда уже доставили актрису.
Уточняется, что ей вменяют статью о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. За это грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
Аглаю Тарасову проверят на наркотики в крови
