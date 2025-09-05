Рейтинг@Mail.ru
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/afganistan-2039800262.html
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.09.2025
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для населения,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T00:15:00+03:00
2025-09-05T00:15:00+03:00
афганистан
россия
жуковский
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253220_0:144:1501:988_1920x0_80_0_0_875e1e03d8a5603ea92001df4da4ac01.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения населению Исламской Республики Афганистан. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские спасатели передадут груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, в составе которого продукты питания. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
https://ria.ru/20250901/oae-2038959668.html
афганистан
россия
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253220_195:21:1500:1000_1920x0_80_0_0_81ff29ac0faa1108f5dfcb5dbcaead27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, россия, жуковский, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
Афганистан, Россия, Жуковский, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи

Ил-76 МЧС России вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения населению Исламской Республики Афганистан. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские спасатели передадут груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, в составе которого продукты питания.
Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
ОАЭ направили команду спасателей в Афганистан
1 сентября, 23:25
 
АфганистанРоссияЖуковскийВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала