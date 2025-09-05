https://ria.ru/20250905/afganistan-2039800262.html

Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи

Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.09.2025

Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для населения,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T00:15:00+03:00

2025-09-05T00:15:00+03:00

2025-09-05T00:15:00+03:00

афганистан

россия

жуковский

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253220_0:144:1501:988_1920x0_80_0_0_875e1e03d8a5603ea92001df4da4ac01.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения населению Исламской Республики Афганистан. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские спасатели передадут груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, в составе которого продукты питания. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.

https://ria.ru/20250901/oae-2038959668.html

афганистан

россия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, россия, жуковский, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76