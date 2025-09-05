https://ria.ru/20250905/afganistan-2039800262.html
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.09.2025
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для населения,... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения населению Исламской Республики Афганистан. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские спасатели передадут груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, в составе которого продукты питания. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
Самолет МЧС вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи
