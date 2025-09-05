https://ria.ru/20250905/aeroflot-2039870042.html
"Аэрофлот" будет сотрудничать с "ЭН+" в сфере климатической повестки
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве в сфере климатической повестки с "ЭН+ ХОЛДИНГ", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Документ скрепили подписями первый заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин и заместитель гендиректора по устойчивому развитию "ЭН+ ХОЛДИНГ" Ирина Бахтина. Этот документ закладывает основу для совместной работы по реализации лесоклиматических проектов в России, отвечающих актуальным международным требованиям и стандартам. В фокусе партнерства — создание измеримых экологических активов: верифицированных углеродных единиц, которые признаются на международном рынке. В пресс-службе отметили, что это позволит не только внести вклад в достижение национальных климатических целей, но и создать практический инструмент для поддержки природоохранных мероприятий, напрямую связывая экологическую ответственность бизнеса с реальными действиями по сохранению лесных фондов страны. "Аэрофлот в операционной деятельности руководствуется собственной климатической политикой, утвержденной Советом директоров. Приоритетная цель данной политики — противодействие изменению климата, а управление углеродным следом — важнейшая составляющая нашей работы в этой области. Уверен, что сотрудничество с "ЭН+ ХОЛДИНГ" позволит нам вывести деятельность в сфере компенсации углеродного следа на новый уровень, что положительным образом скажется на экологии и качестве жизни миллионов людей", — сказал Чиханчин, его слова приводит пресс-служба. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
