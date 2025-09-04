https://ria.ru/20250904/zvezda-2039599984.html
Путин рассказал о значении судоверфи "Звезда"
Путин рассказал о значении судоверфи "Звезда" - РИА Новости, 04.09.2025
Путин рассказал о значении судоверфи "Звезда"
Судоверфь "Звезда" вернула Россию в крупнотоннажное судостроение, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Судоверфь "Звезда" вернула Россию в крупнотоннажное судостроение, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия" в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Путину информацию о судоверфи "Звезда". "Судоверфь "Звезда", которая, собственно, вернула Россию в судостроение", - сказал Трутнев. "В крупнотоннажное судостроение", - отметил Путин.
