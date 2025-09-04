https://ria.ru/20250904/zoloto-2039553218.html

В Минфине считают перспективным цифровизацию золота

экономика

владивосток

министерство финансов рф (минфин россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Цифровизация золота - это очень перспективная идея, и она может быть реализована уже в ближайшей перспективе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Поддержу с точки зрения цифровизации, прежде всего, золота. Это очень перспективное решение. Я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе это может быть реализовано", - сказал Яковлев. "Более того, уже у конкретных производителей есть свои какие-то бизнес-кейсы, которые находятся в проработке", - добавил он. Позднее Яковлев пояснил журналистам, что речь идет о проектах, которые ряд компаний, прежде всего золотодобытчики, в частном порядке прорабатывают и обсуждают с Минфином, в том числе на предмет соответствия законодательству. "Прежде всего, вопрос об этом, а дальше, безусловно, то, как эти инструменты будут использоваться в рамках внешнеэкономической деятельности, это вопрос уже частный, потому что законодательно для этого возможность была создана еще в прошлом году", - сказал он. "То есть, по сути, золотодобытчики сейчас пытаются структурировать проекты с учетом тех изменений, которые были внесены в законодательство в августе прошлого года. И наша дискуссия с ними, она лежит в контексте токенизации их золота", - уточнил Яковлев. "Про токенизацию резервов у нас такого вопроса нет. Речь идет о токенизации золота, которое добывают частные компании", - ответил он также на вопрос, не рассматривается ли возможность токенизации золотовалютных резервов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

2025

Новости

экономика, владивосток, министерство финансов рф (минфин россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025