Жимерина: ПСБ видит потенциал экспортного бизнеса МСП Дальнего Востока

Жимерина: ПСБ видит потенциал экспортного бизнеса МСП Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2025

Жимерина: ПСБ видит потенциал экспортного бизнеса МСП Дальнего Востока

04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПСБ видит большой потенциал в развитии экспортного бизнеса малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке и переориентации экспортно-импортных потоков на страны Азии, сообщила старший вице-президент – руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина. Заявление прозвучало на полях ВЭФ-2025 в рамках дискуссии "МСП на Дальнем Востоке: малый бизнес – большой потенциал". Жимерина также отметила, что по сравнению с общероссийскими тенденциями рынок МСП в Дальневосточном федеральном округе показывает положительную динамику. "Мы видим, что все компоненты индекса RSBI находятся в зоне роста, причем отдельно выделяем рост выручки предприятий: ключевая ставка не оказывает на нее такого давления, как в рамках российской общей динамики. Кадровый показатель тоже выше общего по стране благодаря государственным мерам поддержки по привлечению человеческого ресурса в макрорегион", - подчеркнула старший вице-президент, ее слова приводит пресс-служба банка. Еще одним позитивным трендом, по словам Жимериной, является участие малого и среднего бизнеса в процессе импортозамещения. Так, 45% субъектов МСП уже участвуют в этом процессе и провели, как минимум, импортозамещение основных компонентов, которые критичны для инфраструктуры. И это позитивно сказывается на бизнесе этих компаний - финансовые показатели предприятий, которые активно вовлекались в импортозамещение, растут. Однако она также обратила внимание, что реализация таких проектов требует более существенного вовлечения государства и крупных компаний, так как МСП обладают предпринимательскими компетенциями, но не имеют значительных ресурсов. Ключ к реализации более сложных проектов импортозамещения - в организации промышленной кооперации между крупными компаниями и МСП при содействии государства. В качестве примера старший вице-президент ПСБ привела опыт создания "созвездий" МСП вокруг лидеров индустрии, когда у крупного бизнеса есть КПЭ по поддержке малых и средних компаний. "ПСБ также оказывает поддержку бизнесу в этих процессах, и мы предлагаем искать комплементарные подходы к ведению их деятельности. Так, мы предоставляем предпринимателям сервисы, которые позволяют сокращать расходы — это кадровое делопроизводство, бухгалтерский учет, помощь в выходе на маркетплейсы, чтобы повышать производительность их бизнеса. Одновременно необходимо дополнительно фокусироваться на поддержке экспорта и развивать как финансовые, так и нефинансовые образовательные площадки для того, чтобы помогать нашим МСП выходить на развитие экспортного направления", – уверена Жимерина. Одним из таких нефинансовых инструментов поддержки она назвала создание экосистемы "ПСБ. Креативный поток" для предпринимателей, развивающих креативные индустрии в Дальневосточном федеральном округе. Соглашение о сотрудничестве, направленном на создание такой экосистемы, на ВЭФ подписали ПСБ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Подписи под документом поставили Ирина Жимерина и исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев.

дальний восток

2025

