https://ria.ru/20250904/zhile-2039525525.html

Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье

Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье - РИА Новости, 04.09.2025

Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье

Всплеск спроса на комнаты в коммунальных квартирах объясняется снижением доступности ипотеки и общим подорожанием недвижимости, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:17:00+03:00

2025-09-04T02:17:00+03:00

2025-09-04T02:17:00+03:00

жилье

москва

дмитрий осянин

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968087190_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0de505449705e2b4827161a4e3b3c1ba.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Всплеск спроса на комнаты в коммунальных квартирах объясняется снижением доступности ипотеки и общим подорожанием недвижимости, рассказал агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.“Застройщики замораживают проекты, ключевая ставка остается высокой. В таких условиях граждане, которые не видят перспективы приобретения квартиры в ближайшее время и не имеют средств на долгосрочную аренду, выбирают комнаты в старом фонде”, — пояснил он.Банки кредитуют подобные покупки, если дом не признан аварийным, в нем есть все необходимые коммуникации и нет долгов по платежам за ЖКХ. Кроме того, заемщик обязан застраховать само помещение и свою жизнь, а прочие жильцы - нотариально подтвердить, что не желают сами купить комнату, поскольку по закону у них есть приоритетное право.Такая покупка может быть выгодна, чтобы не платить за аренду и жить в маленьком, но своем жилье в ожидании появления возможности купить отдельную квартиру, однако для инвестиций это плохая идея, так как комната в коммуналке малоликвидна, заключил Осянин.

https://ria.ru/20250902/ipoteka-2038962109.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, москва, дмитрий осянин, рэу имени г. в. плеханова