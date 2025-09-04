Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье - РИА Новости, 04.09.2025
02:17 04.09.2025
Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье
Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Всплеск спроса на комнаты в коммунальных квартирах объясняется снижением доступности ипотеки и общим подорожанием недвижимости, рассказал агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.“Застройщики замораживают проекты, ключевая ставка остается высокой. В таких условиях граждане, которые не видят перспективы приобретения квартиры в ближайшее время и не имеют средств на долгосрочную аренду, выбирают комнаты в старом фонде”, — пояснил он.Банки кредитуют подобные покупки, если дом не признан аварийным, в нем есть все необходимые коммуникации и нет долгов по платежам за ЖКХ. Кроме того, заемщик обязан застраховать само помещение и свою жизнь, а прочие жильцы - нотариально подтвердить, что не желают сами купить комнату, поскольку по закону у них есть приоритетное право.Такая покупка может быть выгодна, чтобы не платить за аренду и жить в маленьком, но своем жилье в ожидании появления возможности купить отдельную квартиру, однако для инвестиций это плохая идея, так как комната в коммуналке малоликвидна, заключил Осянин.
Экономист раскрыл, кто и зачем скупает популярное в СССР жилье

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Всплеск спроса на комнаты в коммунальных квартирах объясняется снижением доступности ипотеки и общим подорожанием недвижимости, рассказал агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.
“Застройщики замораживают проекты, ключевая ставка остается высокой. В таких условиях граждане, которые не видят перспективы приобретения квартиры в ближайшее время и не имеют средств на долгосрочную аренду, выбирают комнаты в старом фонде”, — пояснил он.
Банки кредитуют подобные покупки, если дом не признан аварийным, в нем есть все необходимые коммуникации и нет долгов по платежам за ЖКХ. Кроме того, заемщик обязан застраховать само помещение и свою жизнь, а прочие жильцы - нотариально подтвердить, что не желают сами купить комнату, поскольку по закону у них есть приоритетное право.
Такая покупка может быть выгодна, чтобы не платить за аренду и жить в маленьком, но своем жилье в ожидании появления возможности купить отдельную квартиру, однако для инвестиций это плохая идея, так как комната в коммуналке малоликвидна, заключил Осянин.
