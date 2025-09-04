Рейтинг@Mail.ru
Землякова провела выездную администрацию в Новых Химках - РИА Новости, 04.09.2025
15:46 04.09.2025
Землякова провела выездную администрацию в Новых Химках
Землякова провела выездную администрацию в Новых Химках
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова и профильные специалисты провели встречу с жителями микрорайона Новые Химки, в ходе которой было принято 58 обращений, сообщает пресс-служба местной администрации. Наибольшее количество вопросов касалось сфер благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки и транспорта. Так, одна из местных жительниц обратилась с инициативой обустройства площадки для выгула домашних животных возле дома №9 на улице Машинцева. Ее вопрос взят на контроль: в ближайшее время специалисты обследуют двор, чтобы оценить возможность и выбрать лучшее место для будущей площадки. С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 33 выездные администрации. По данным пресс-службы, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Следующий выездной прием граждан пройдет 10 сентября в микрорайоне Подрезково.
2025
химки (городской округ в московской области)
Землякова провела выездную администрацию в Новых Химках

Елена Землякова встретилась с жителями Новых Химок

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова и профильные специалисты провели встречу с жителями микрорайона Новые Химки, в ходе которой было принято 58 обращений, сообщает пресс-служба местной администрации.
Наибольшее количество вопросов касалось сфер благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки и транспорта.
Так, одна из местных жительниц обратилась с инициативой обустройства площадки для выгула домашних животных возле дома №9 на улице Машинцева. Ее вопрос взят на контроль: в ближайшее время специалисты обследуют двор, чтобы оценить возможность и выбрать лучшее место для будущей площадки.
С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 33 выездные администрации. По данным пресс-службы, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн.
Следующий выездной прием граждан пройдет 10 сентября в микрорайоне Подрезково.
