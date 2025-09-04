https://ria.ru/20250904/zemlyakova-2039698330.html

Землякова провела выездную администрацию в Новых Химках

Землякова провела выездную администрацию в Новых Химках - РИА Новости, 04.09.2025

Землякова провела выездную администрацию в Новых Химках

Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова и профильные специалисты провели встречу с жителями микрорайона Новые Химки, в ходе которой было... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:46:00+03:00

2025-09-04T15:46:00+03:00

2025-09-04T15:46:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039697998_0:237:2500:1643_1920x0_80_0_0_c94508087d2b1fe15d546fcdfe9ca550.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова и профильные специалисты провели встречу с жителями микрорайона Новые Химки, в ходе которой было принято 58 обращений, сообщает пресс-служба местной администрации. Наибольшее количество вопросов касалось сфер благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки и транспорта. Так, одна из местных жительниц обратилась с инициативой обустройства площадки для выгула домашних животных возле дома №9 на улице Машинцева. Ее вопрос взят на контроль: в ближайшее время специалисты обследуют двор, чтобы оценить возможность и выбрать лучшее место для будущей площадки. С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 33 выездные администрации. По данным пресс-службы, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Следующий выездной прием граждан пройдет 10 сентября в микрорайоне Подрезково.

https://ria.ru/20250903/ploschadki-2039454299.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)