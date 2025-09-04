Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200

https://ria.ru/20250904/zemletryasenie-2039665675.html
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи, пострадали свыше 3,6 тысячи человек, сообщает новостной портал Ariana news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря властей Афганистана Хамдуллу Фитрата.Ранее сообщалось о 1450 погибших."Согласно последним данным о жертвах землетрясения, число погибших увеличилось до 2205, 3640 человек пострадали", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
