https://ria.ru/20250904/zemletryasenie-2039665675.html

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 - РИА Новости, 04.09.2025

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи, пострадали свыше 3,6 тысячи человек, сообщает новостной портал Ariana news со... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:04:00+03:00

2025-09-04T14:04:00+03:00

2025-09-04T14:12:00+03:00

в мире

афганистан

землетрясение

кунар

лагман (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038881493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_538d429549af90b1096894ea087bde0b.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи, пострадали свыше 3,6 тысячи человек, сообщает новостной портал Ariana news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря властей Афганистана Хамдуллу Фитрата.Ранее сообщалось о 1450 погибших."Согласно последним данным о жертвах землетрясения, число погибших увеличилось до 2205, 3640 человек пострадали", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.

https://ria.ru/20250901/afganistan-2038906806.html

афганистан

кунар

лагман (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, землетрясение, кунар, лагман (провинция)