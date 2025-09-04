https://ria.ru/20250904/zemletryasenie-2039523067.html
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Алеутских островов в американском штате Аляска, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Алеутских островов в американском штате Аляска, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 20.57 по времени UTC (23.57 мск среды) в 271 километре к юго-западу от города Уналашка с населением 4,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
