У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 04.09.2025

У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Алеутских островов в американском штате Аляска, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Алеутских островов в американском штате Аляска, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 20.57 по времени UTC (23.57 мск среды) в 271 километре к юго-западу от города Уналашка с населением 4,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

