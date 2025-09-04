https://ria.ru/20250904/zelenskiy-2039791628.html

В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир

В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир - РИА Новости, 04.09.2025

В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир

Приглашение приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта является тестом для Владимира Зеленского на его способность к миру, заявил... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T22:46:00+03:00

2025-09-04T22:46:00+03:00

2025-09-04T22:46:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий белик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Приглашение приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта является тестом для Владимира Зеленского на его способность к миру, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик В среду президент РФ Владимир Путин сказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к встрече и есть как минимум семь стран готовых ее принять: Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. "Если Зеленский действительно хочет мира, то ему должно быть безразлично, где проводить переговоры о заключении мирного соглашения. Так что приглашение в Москву станет для него тестом на способность к миру. Если же ему нужен пиар и очередной скандал для повышения рейтинга, то конечно он будет искать страны, в которых ему позволят вести себя таким образом", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сейчас мяч в вопросе прекращения конфликта находится на стороне Украины и зависит от политической смелости киевского режима во главе с Зеленским. "Президент России очень коротко, емко и содержательно объяснил условия мирного соглашения, и если Зеленский надеется, что его мнение кто-то собирается учитывать о месте проведения переговоров, то это его глубокое заблуждение", - сказал депутат. По его словам, на сегодня Украина - это конь, который остался без всадника. "Так что если Зеленский хочет обратно забраться в седло, то пусть сначала переговорит со старшими, которые разрешат или не разрешат ему этого сделать", - сказал Белик.

https://ria.ru/20250904/bloomberg-2039688713.html

https://ria.ru/20250904/gosduma-2039650582.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик