Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/zelenskiy-2039791628.html
В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир
В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир - РИА Новости, 04.09.2025
В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир
Приглашение приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта является тестом для Владимира Зеленского на его способность к миру, заявил... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:46:00+03:00
2025-09-04T22:46:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий белик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Приглашение приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта является тестом для Владимира Зеленского на его способность к миру, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик В среду президент РФ Владимир Путин сказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к встрече и есть как минимум семь стран готовых ее принять: Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. "Если Зеленский действительно хочет мира, то ему должно быть безразлично, где проводить переговоры о заключении мирного соглашения. Так что приглашение в Москву станет для него тестом на способность к миру. Если же ему нужен пиар и очередной скандал для повышения рейтинга, то конечно он будет искать страны, в которых ему позволят вести себя таким образом", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сейчас мяч в вопросе прекращения конфликта находится на стороне Украины и зависит от политической смелости киевского режима во главе с Зеленским. "Президент России очень коротко, емко и содержательно объяснил условия мирного соглашения, и если Зеленский надеется, что его мнение кто-то собирается учитывать о месте проведения переговоров, то это его глубокое заблуждение", - сказал депутат. По его словам, на сегодня Украина - это конь, который остался без всадника. "Так что если Зеленский хочет обратно забраться в седло, то пусть сначала переговорит со старшими, которые разрешат или не разрешат ему этого сделать", - сказал Белик.
https://ria.ru/20250904/bloomberg-2039688713.html
https://ria.ru/20250904/gosduma-2039650582.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик
В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир

Депутат ГД Белик назвал приглашение Зеленского в РФ тестом на способность к миру

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Приглашение приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта является тестом для Владимира Зеленского на его способность к миру, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик
В среду президент РФ Владимир Путин сказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к встрече и есть как минимум семь стран готовых ее принять: Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву
Вчера, 15:15
«
"Если Зеленский действительно хочет мира, то ему должно быть безразлично, где проводить переговоры о заключении мирного соглашения. Так что приглашение в Москву станет для него тестом на способность к миру. Если же ему нужен пиар и очередной скандал для повышения рейтинга, то конечно он будет искать страны, в которых ему позволят вести себя таким образом", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сейчас мяч в вопросе прекращения конфликта находится на стороне Украины и зависит от политической смелости киевского режима во главе с Зеленским.
"Президент России очень коротко, емко и содержательно объяснил условия мирного соглашения, и если Зеленский надеется, что его мнение кто-то собирается учитывать о месте проведения переговоров, то это его глубокое заблуждение", - сказал депутат.
По его словам, на сегодня Украина - это конь, который остался без всадника.
"Так что если Зеленский хочет обратно забраться в седло, то пусть сначала переговорит со старшими, которые разрешат или не разрешат ему этого сделать", - сказал Белик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Госдуме оценили приглашение Путина Зеленскому
Вчера, 13:03
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Белик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала