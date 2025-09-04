В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на мир
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Приглашение приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта является тестом для Владимира Зеленского на его способность к миру, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик
В среду президент РФ Владимир Путин сказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к встрече и есть как минимум семь стран готовых ее принять: Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
"Если Зеленский действительно хочет мира, то ему должно быть безразлично, где проводить переговоры о заключении мирного соглашения. Так что приглашение в Москву станет для него тестом на способность к миру. Если же ему нужен пиар и очередной скандал для повышения рейтинга, то конечно он будет искать страны, в которых ему позволят вести себя таким образом", - сказал Белик РИА Новости.
"Президент России очень коротко, емко и содержательно объяснил условия мирного соглашения, и если Зеленский надеется, что его мнение кто-то собирается учитывать о месте проведения переговоров, то это его глубокое заблуждение", - сказал депутат.
По его словам, на сегодня Украина - это конь, который остался без всадника.
"Так что если Зеленский хочет обратно забраться в седло, то пусть сначала переговорит со старшими, которые разрешат или не разрешат ему этого сделать", - сказал Белик.
