РЭЦ начал прием заявок на участие в выставке Gulfood в Дубае
11:36 04.09.2025
РЭЦ начал прием заявок на участие в выставке Gulfood в Дубае
экономика
дубай
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood пройдет с 26 по 30 января 2026 года в Дубае, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) традиционно организует масштабную национальную экспозицию под брендом Made in Russia и объявляет прием заявок на участие в выставке при своей поддержке, сообщает центр."Российские компании могут подать заявку на участие в выставке при поддержке РЭЦ до 29 сентября через государственную цифровую платформу "Мой экспорт". Участвовать могут производители и поставщики напитков, молочной продукции, мяса, птицы и морепродуктов, бакалеи, зерновых и масложировой продукции, продуктов для здорового и диетического питания", - говорится в сообщении.Участие в коллективных экспозициях "Сделано в России" на международных выставках - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и обеспечивает сопровождение участников на площадке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".В 2025 году участие России на Gulfood стало рекордным: в коллективной экспозиции "Сделано в России" выступили 115 компаний из 40 регионов страны, 70% из которых - представители малого и среднего бизнеса. За время выставки они провели более 720 переговоров с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, Индии, Омана и других стран, а совокупный экспортный потенциал встреч превысил 6 миллиардов рублей.Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка агропромышленного комплекса. Ежегодно Gulfood собирает более 6,5 тысячи экспонентов из 130 стран мира. В 2026 году выставка впервые разместится на двух площадках: в Dubai World Trade Centre (DWTC) и Dubai Expo City (DEC).Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
экономика, дубай
Экономика, Дубай
© РИА Новости / Светлана Баева Дубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
Дубай. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood пройдет с 26 по 30 января 2026 года в Дубае, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) традиционно организует масштабную национальную экспозицию под брендом Made in Russia и объявляет прием заявок на участие в выставке при своей поддержке, сообщает центр.
"Российские компании могут подать заявку на участие в выставке при поддержке РЭЦ до 29 сентября через государственную цифровую платформу "Мой экспорт". Участвовать могут производители и поставщики напитков, молочной продукции, мяса, птицы и морепродуктов, бакалеи, зерновых и масложировой продукции, продуктов для здорового и диетического питания", - говорится в сообщении.
Участие в коллективных экспозициях "Сделано в России" на международных выставках - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и обеспечивает сопровождение участников на площадке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт".
В 2025 году участие России на Gulfood стало рекордным: в коллективной экспозиции "Сделано в России" выступили 115 компаний из 40 регионов страны, 70% из которых - представители малого и среднего бизнеса. За время выставки они провели более 720 переговоров с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, Индии, Омана и других стран, а совокупный экспортный потенциал встреч превысил 6 миллиардов рублей.
Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка агропромышленного комплекса. Ежегодно Gulfood собирает более 6,5 тысячи экспонентов из 130 стран мира. В 2026 году выставка впервые разместится на двух площадках: в Dubai World Trade Centre (DWTC) и Dubai Expo City (DEC).
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
