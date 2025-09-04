Рейтинг@Mail.ru
Защита Кузнецова не может привлечь Евроюст к процессу, завили в агентстве - РИА Новости, 04.09.2025
17:34 04.09.2025
Защита Кузнецова не может привлечь Евроюст к процессу, завили в агентстве
Защита Кузнецова не может привлечь Евроюст к процессу, завили в агентстве - РИА Новости, 04.09.2025
Защита Кузнецова не может привлечь Евроюст к процессу, завили в агентстве
Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", сама не может ходатайствовать о привлечении Евроюста к... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:34:00+03:00
2025-09-04T17:34:00+03:00
в мире
италия
германия
украина
сергей кузнецов (архитектор)
евросоюз
авария на "северных потоках"
ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", сама не может ходатайствовать о привлечении Евроюста к процессу о его экстрадиции в ФРГ, так как это трансграничное дело, заявила РИА Новости официальный представитель агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Якобин Брейкинк. Ранее итальянский адвокат Никола Канестрини сообщил РИА Новости, что защита украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", просит привлечь к процессу о его экстрадиции в ФРГ агентство Евроюст в связи с прекращением расследования взрывов в Швеции и Дании. "Адвокаты защиты не могут ходатайствовать об участии Евроюста в трансграничных делах", - прокомментировала заявление адвоката Брейкинк. Она пояснила, что Евроюст может оказать содействие в деле, если запрос поступит от национального судебного органа, Европейской прокуратуры (EPPO) или же если инициатором выступит сама коллегия Евроюста.
италия
германия
украина
в мире, италия, германия, украина, сергей кузнецов (архитектор), евросоюз, авария на "северных потоках"
В мире, Италия, Германия, Украина, Сергей Кузнецов (архитектор), Евросоюз, Авария на "Северных потоках"
Защита Кузнецова не может привлечь Евроюст к процессу, завили в агентстве

Защита украинца Кузнецова не может ходатайствовать о привлечении Евроюста к делу

ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", сама не может ходатайствовать о привлечении Евроюста к процессу о его экстрадиции в ФРГ, так как это трансграничное дело, заявила РИА Новости официальный представитель агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Якобин Брейкинк.
Ранее итальянский адвокат Никола Канестрини сообщил РИА Новости, что защита украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", просит привлечь к процессу о его экстрадиции в ФРГ агентство Евроюст в связи с прекращением расследования взрывов в Швеции и Дании.
"Адвокаты защиты не могут ходатайствовать об участии Евроюста в трансграничных делах", - прокомментировала заявление адвоката Брейкинк.
Она пояснила, что Евроюст может оказать содействие в деле, если запрос поступит от национального судебного органа, Европейской прокуратуры (EPPO) или же если инициатором выступит сама коллегия Евроюста.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Защита украинца Кузнецова потребовала освободить его
3 сентября, 14:09
 
В миреИталияГерманияУкраинаСергей Кузнецов (архитектор)ЕвросоюзАвария на "Северных потоках"
 
 
