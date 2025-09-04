https://ria.ru/20250904/zaschita-2039729875.html

Защита Кузнецова не может привлечь Евроюст к процессу, завили в агентстве

2025-09-04T17:34:00+03:00

ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", сама не может ходатайствовать о привлечении Евроюста к процессу о его экстрадиции в ФРГ, так как это трансграничное дело, заявила РИА Новости официальный представитель агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Якобин Брейкинк. Ранее итальянский адвокат Никола Канестрини сообщил РИА Новости, что защита украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", просит привлечь к процессу о его экстрадиции в ФРГ агентство Евроюст в связи с прекращением расследования взрывов в Швеции и Дании. "Адвокаты защиты не могут ходатайствовать об участии Евроюста в трансграничных делах", - прокомментировала заявление адвоката Брейкинк. Она пояснила, что Евроюст может оказать содействие в деле, если запрос поступит от национального судебного органа, Европейской прокуратуры (EPPO) или же если инициатором выступит сама коллегия Евроюста.

