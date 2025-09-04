https://ria.ru/20250904/zaryadesentyabrya-2039599681.html

Шостакович, джаз и редкий Вивальди: лучшие концерты сентября в Зале Зарядье

Шостакович, джаз и редкий Вивальди: лучшие концерты сентября в Зале Зарядье - РИА Новости, 04.09.2025

Шостакович, джаз и редкий Вивальди: лучшие концерты сентября в Зале Зарядье

Выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева 6, 7, 9 и 10 сентября концертный Зал Зарядье открывает Восьмой

Выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева 6, 7, 9 и 10 сентября концертный Зал Зарядье открывает Восьмой сезон. Зрителей ждут новые циклы концертов, сольные вечера, детские программы и, как всегда, насыщенная и разнообразная по жанрам и направлениям афиша. Самые заметные концерты сентября – в нашей подборке.Свиридов и ШостаковичВ этом году исполняется 110 лет со дня рождения Георгия Свиридова – композитора, которого большинство знает по теме "Время, вперед!", звучавшей в советские времена в заставке к вечерней информационной программе. Конечно же, творчество Свиридова – гораздо больше, многограннее и интереснее, чем запомнившаяся многим мелодия. Кстати, композитор – автор еще одного безусловного "хита" - вальса из сюиты "Метель" по одноименной повести Пушкина.24 сентября прозвучит хоровая музыка Свиридова, в том числе фрагменты его последнего и незавершенного произведения "Песнопения и молитвы". Еще одним открытием вечера станет премьера хора "Благослови, душе моя, Господа". Это сочинение сохранилось лишь в виде записи на аудиокассете, которая после смерти автора была расшифрована композитором Максимом Пожидаевым. В концерте примут участие академический большой хор "Мастера хорового пения" и хор мальчиков и юношей Cantus, а также Большой симфонический оркестр имени Чайковского.Еще один концерт "Свиридов-110" пройдет в Зале Зарядье 2 октября. Здесь слушателей ждет премьера – исполнение неизвестного сочинения мастера, оратории для солистов, хора и симфонического оркестра "Семь песен о России" на стихи Блока. Сочинение сохранилось в виде набросков партитуры и рукописи клавира. Авторский замысел восстановил и оркестровал наш современник композитор Алексей Сюмак. В программе этого вечера и знаменитые музыкальные иллюстрации к "Метели" Пушкина. Музыка прозвучит в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, текст повести будет читать актер Сергей Шакуров.25 сентября состоится большой концерт ко дню рождения Шостаковича, кстати, учителя Свиридова. В программе – Пятая симфония, настоящий шедевр симфонической музыки ХХ века. Она была написана всего в течение нескольких недель 1937 года после того, как против автора была развернутая настоящая травля – его обвиняли в формализме и "отрыве от народа". Премьера симфонии прошла в ноябре 1937 года, успех был ошеломляющим, овации длились более получаса. В Зале Зарядье сочинение прозвучит в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. Также в программе вечера – Концерт № 1 для виолончели с оркестром, солировать будет Александр Князев. Откроет концерт цикл "Диалоги с Шостаковичем Родиона Щедрина, который ушел из жизни 29 августа 2025 года. Композиторов связывало личное общение, Щедрин часто говорил в интервью о своем восхищении Шостаковичем и как музыкантом, и как человеком.Редко звучащая музыкаКонцерты в Зале Зарядье – это зачастую возможность услышать произведения, которые почти неизвестны публике или исполняются очень редко. 21 сентября в афише – серената Вивальди "Глория и Гименей". Серенатами (именно так, не серенадами) называли произведения, которые являлись чем-то средним между кантатами и операми. Они были популярны при дворах, писались по особым случаям, исполнялись чаще на открытом воздухе и с очень пышными декорациями. Главное отличие их от опер – в серенатах не было сюжета. "Глорию и Гименея" Вивальди сочинил в честь женитьбы Людовика XV. Подлинное название не сохранилось, и уже позже историки музыки назвали произведение по именам героев: Глории (аллегории славы) и Гименея (античного бога бракосочетаний). Серенату Вивальди исполнит камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, солировать будут контратенора Андрей Немзер и Вадим Волков.К 90-летию современного классика Арво Пярта вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко исполнит его произведения разных лет. Пярт – композитор-философ, сочинения которого звучат не только в концертных залах, но и, например, в фильмах. Он прошел путь от авангардиста в ранние годы до своего авторского стиля tintinnabuli (колокольчики), который еще называют иногда "осознанная бедность". Это – личное понимание автором минимализма, где важно, прежде всего, внутреннее содержание. На концерте в Зале Зарядье впервые на российской сцене будет исполнено сочинение O Holy Saint Nicholas.Новый джазовый циклВ этом сезоне известный музыкальный критик Кирилл Мошков запускает совместно с Залом Зарядье уникальный цикл лекций-концертов. "Джазовые истории с Кириллом Мошковым" будут проходить в течение всего сезона, каждая встреча будет посвящена одному из музыкальных джазовых направлений: от истоков джаза до современных течений. Важно то, что программу вечеров Кирилл Мошков формирует совместно с исполнителями. Многие концерты пройдут в свободной форме, где беседа будет чередоваться с музыкой. Если вы хотели начать разбираться в направлениях и тонкостях джазовой музыки – это прекрасная возможность. Первый концерт пройдет 25 сентября, последний – 14 мая.Концерты для детейВ афише зала по традиции много детских концертов, интерактивных спектаклей и представлений, в том числе и джазовых. 29 сентября на сцену выйдет певица Мариам Мерабова, которую многие знают по проекту "Голос". Она подготовила специальную программу для юных слушателей "Джаз вокруг нас". Вместе со своей командой музыкантов она познакомит детей с джазовыми мелодиями и ритмами. Кстати, среди исполнителей тоже будут дети, которые уже профессионально занимаются джазовой музыкой.Настоящий семейный концерт "Учат в школе" пройдет 14 сентября. Знаменитый Оркестр кинематографии, который записал звуковые дорожки к огромному числу советских и российских кинолент, исполнит известные детские песни, а также музыку из кинофильмов о детстве, школе и дружбе. Бессменный руководитель оркестра – Серей Скрипка, который возглавляет коллектив уже почти полвека.Музыка и словоЕще одно направление, которое по традиции присутствует в афише зала, – концерты, объединяющие музыку и слово. 27 сентября зрителей ждет музыкально-литературный вечер "Уважаемые граждане" по произведениям Михаила Зощенко. В программу войдут лучшие юмористические рассказы Зощенко: "Аристократка", "Приключения обезьяны", "Мелкий случай из личной жизни", также автобиографические заметки писателя. Читать будет Владимир Кошевой. Органные концертыНовый сезон не обойдется без органных концертов – в Зале Зарядье установлен специально спроектированный для этого пространства большой концертный орган, один из крупнейших в Европе. 28 сентября концерт даст венгерский исполнитель Даниэль Шомодьи-Тот. Он исполнит произведения эпохи барокко – времени, когда орган был одним из самых популярных инструментов.

