Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

2025-09-04T12:07:00+03:00

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка и Купянск в Харьковской области, Петровское в ЛНР и Кировск в ДНР."Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и пять артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

