Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, считает сенатор - РИА Новости, 04.09.2025
09:12 04.09.2025
Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, считает сенатор
в мире
китай
россия
европа
владимир путин
андрей денисов
совет федерации рф
шос
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад будет делать выводы после поездки президента России Владимира Путина в Китай, Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. "Что касается реакции, она абсолютно предсказуема, никто не ждал ничего хорошего, никто не ждал аплодисментов. А вот то, что будут делаться выводы, это совершенно очевидно", - сказал Денисов. По его словам, Запад уже видит, что его влияние на глобальном юге снижается, и это вызывает у европейцев чувство тревоги. "Европа своей высокомерной, неприемлемой для многих стран мирового большинства политикой сама себя загоняет в тупик. Если дело так пойдет, то исторические связи влияния европейского сообщество на происходящее в мире будет просто падать. И виноваты в этом будут только они сами", - добавил сенатор. Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, китай, россия, европа, владимир путин, андрей денисов, совет федерации рф, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Китай, Россия, Европа, Владимир Путин, Андрей Денисов, Совет Федерации РФ, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад будет делать выводы после поездки президента России Владимира Путина в Китай, Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
"Что касается реакции, она абсолютно предсказуема, никто не ждал ничего хорошего, никто не ждал аплодисментов. А вот то, что будут делаться выводы, это совершенно очевидно", - сказал Денисов.
Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем
Вчера, 08:00
По его словам, Запад уже видит, что его влияние на глобальном юге снижается, и это вызывает у европейцев чувство тревоги.
"Европа своей высокомерной, неприемлемой для многих стран мирового большинства политикой сама себя загоняет в тупик. Если дело так пойдет, то исторические связи влияния европейского сообщество на происходящее в мире будет просто падать. И виноваты в этом будут только они сами", - добавил сенатор.
Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин отказался участвовать в заговоре против Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреКитайРоссияЕвропаВладимир ПутинАндрей ДенисовСовет Федерации РФШОСДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
