Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, считает сенатор

Сенатор Денисов: Запад будет делать выводы после визита Путина в Китай
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад будет делать выводы после поездки президента России Владимира Путина в Китай, Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
"Что касается реакции, она абсолютно предсказуема, никто не ждал ничего хорошего, никто не ждал аплодисментов. А вот то, что будут делаться выводы, это совершенно очевидно", - сказал Денисов.
По его словам, Запад уже видит, что его влияние на глобальном юге снижается, и это вызывает у европейцев чувство тревоги.
"Европа своей высокомерной, неприемлемой для многих стран мирового большинства политикой сама себя загоняет в тупик. Если дело так пойдет, то исторические связи влияния европейского сообщество на происходящее в мире будет просто падать. И виноваты в этом будут только они сами", - добавил сенатор.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.