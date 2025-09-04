https://ria.ru/20250904/zapad-2039577359.html

Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, считает сенатор

Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, считает сенатор - РИА Новости, 04.09.2025

Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, считает сенатор

Запад будет делать выводы после поездки президента России Владимира Путина в Китай, Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, поделился мнением в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:12:00+03:00

2025-09-04T09:12:00+03:00

2025-09-04T09:12:00+03:00

в мире

китай

россия

европа

владимир путин

андрей денисов

совет федерации рф

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039405839_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_f6787368ec1a221bcd56ad319ffc91ec.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад будет делать выводы после поездки президента России Владимира Путина в Китай, Европа рискует потерять влияние на Глобальном Юге, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. "Что касается реакции, она абсолютно предсказуема, никто не ждал ничего хорошего, никто не ждал аплодисментов. А вот то, что будут делаться выводы, это совершенно очевидно", - сказал Денисов. По его словам, Запад уже видит, что его влияние на глобальном юге снижается, и это вызывает у европейцев чувство тревоги. "Европа своей высокомерной, неприемлемой для многих стран мирового большинства политикой сама себя загоняет в тупик. Если дело так пойдет, то исторические связи влияния европейского сообщество на происходящее в мире будет просто падать. И виноваты в этом будут только они сами", - добавил сенатор. Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/sammit-2039556731.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html

китай

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, европа, владимир путин, андрей денисов, совет федерации рф, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025