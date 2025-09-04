Рейтинг@Mail.ru
Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине
05:19 04.09.2025
Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине
Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине
Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине
Запад называет "вызовом миропорядку" встречи глав России, Китая и других стран, даже когда они посвящены 80-летию Победы во Второй Мировой войне, хотя сам... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:19:00+03:00
2025-09-04T05:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад называет "вызовом миропорядку" встречи глав России, Китая и других стран, даже когда они посвящены 80-летию Победы во Второй Мировой войне, хотя сам проводит саммиты НАТО и встречи по "формуле Раммштайн", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "(Глава дипломатии ЕС - ред.) Кая Каллас полагает, что "встречи глав государств России, Китая и КНДР стали прямым вызовом миропорядку. То есть когда проходят саммиты НАТО, Евросоюза, всякие встречи по "формуле Раммштайн", формуле псевдо-мира, "коалиции желающих", той же самой "семерки" - это нормально. Это не только нормально, с их точки зрения - так должно быть. Когда кто-нибудь другой, с мирной, я бы сказала еще и исторической повесткой, в ознаменование величайшей победы человечества над злом в 20-м веке собираются вместе и делают миролюбивые заявления в пользу дружбы, мира, сотрудничества - это называется "вызовом им", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ. Захарова отметила, что мероприятия на Востоке действительно являются вызовом для западников, так как не укладываются в их парадигму. "Внутри ЕС они создали такую реальность, что воспринимают любое неповиновение их парадигме как экзистенциальную угрозу. Это, конечно, фантастические люди. Если речь идет о "миропорядке, основанном на правилах", которые для всех разные, или о миропорядке лжи и фейков, то тогда, наверное, тоже можно согласиться - да, такие встречи не укладываются в прокрустово ложе, которое приготовлено западным сообществом для всего человечества", - отметила Захарова. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. На полях мероприятий Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине

Захарова раскритиковала оценки Запада по поводу встречи лидеров РФ, Китая и КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад называет "вызовом миропорядку" встречи глав России, Китая и других стран, даже когда они посвящены 80-летию Победы во Второй Мировой войне, хотя сам проводит саммиты НАТО и встречи по "формуле Раммштайн", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Глава дипломатии ЕС - ред.) Кая Каллас полагает, что "встречи глав государств России, Китая и КНДР стали прямым вызовом миропорядку. То есть когда проходят саммиты НАТО, Евросоюза, всякие встречи по "формуле Раммштайн", формуле псевдо-мира, "коалиции желающих", той же самой "семерки" - это нормально. Это не только нормально, с их точки зрения - так должно быть. Когда кто-нибудь другой, с мирной, я бы сказала еще и исторической повесткой, в ознаменование величайшей победы человечества над злом в 20-м веке собираются вместе и делают миролюбивые заявления в пользу дружбы, мира, сотрудничества - это называется "вызовом им", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
Захарова отметила, что мероприятия на Востоке действительно являются вызовом для западников, так как не укладываются в их парадигму.
"Внутри ЕС они создали такую реальность, что воспринимают любое неповиновение их парадигме как экзистенциальную угрозу. Это, конечно, фантастические люди. Если речь идет о "миропорядке, основанном на правилах", которые для всех разные, или о миропорядке лжи и фейков, то тогда, наверное, тоже можно согласиться - да, такие встречи не укладываются в прокрустово ложе, которое приготовлено западным сообществом для всего человечества", - отметила Захарова.
Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. На полях мероприятий Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В миреРоссияКитайКНДР (Северная Корея)Мария ЗахароваВладимир ПутинКайя КалласШОСНАТОЕвросоюзВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
