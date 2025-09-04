https://ria.ru/20250904/zapad-2039545470.html

Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине

Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине - РИА Новости, 04.09.2025

Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине

Запад называет "вызовом миропорядку" встречи глав России, Китая и других стран, даже когда они посвящены 80-летию Победы во Второй Мировой войне, хотя сам... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T05:19:00+03:00

2025-09-04T05:19:00+03:00

2025-09-04T05:19:00+03:00

в мире

россия

китай

кндр (северная корея)

мария захарова

владимир путин

кайя каллас

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад называет "вызовом миропорядку" встречи глав России, Китая и других стран, даже когда они посвящены 80-летию Победы во Второй Мировой войне, хотя сам проводит саммиты НАТО и встречи по "формуле Раммштайн", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "(Глава дипломатии ЕС - ред.) Кая Каллас полагает, что "встречи глав государств России, Китая и КНДР стали прямым вызовом миропорядку. То есть когда проходят саммиты НАТО, Евросоюза, всякие встречи по "формуле Раммштайн", формуле псевдо-мира, "коалиции желающих", той же самой "семерки" - это нормально. Это не только нормально, с их точки зрения - так должно быть. Когда кто-нибудь другой, с мирной, я бы сказала еще и исторической повесткой, в ознаменование величайшей победы человечества над злом в 20-м веке собираются вместе и делают миролюбивые заявления в пользу дружбы, мира, сотрудничества - это называется "вызовом им", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ. Захарова отметила, что мероприятия на Востоке действительно являются вызовом для западников, так как не укладываются в их парадигму. "Внутри ЕС они создали такую реальность, что воспринимают любое неповиновение их парадигме как экзистенциальную угрозу. Это, конечно, фантастические люди. Если речь идет о "миропорядке, основанном на правилах", которые для всех разные, или о миропорядке лжи и фейков, то тогда, наверное, тоже можно согласиться - да, такие встречи не укладываются в прокрустово ложе, которое приготовлено западным сообществом для всего человечества", - отметила Захарова. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. На полях мероприятий Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240906/kndr-1970954344.html

https://ria.ru/20240905/svo-1970746932.html

https://ria.ru/20240906/obedineniya-1970950094.html

россия

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, китай, кндр (северная корея), мария захарова, владимир путин, кайя каллас, шос, нато, евросоюз, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025