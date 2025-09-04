Захарову возмутили оценки Запада по поводу переговоров в Пекине
Захарова раскритиковала оценки Запада по поводу встречи лидеров РФ, Китая и КНДР
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Запад называет "вызовом миропорядку" встречи глав России, Китая и других стран, даже когда они посвящены 80-летию Победы во Второй Мировой войне, хотя сам проводит саммиты НАТО и встречи по "формуле Раммштайн", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Глава дипломатии ЕС - ред.) Кая Каллас полагает, что "встречи глав государств России, Китая и КНДР стали прямым вызовом миропорядку. То есть когда проходят саммиты НАТО, Евросоюза, всякие встречи по "формуле Раммштайн", формуле псевдо-мира, "коалиции желающих", той же самой "семерки" - это нормально. Это не только нормально, с их точки зрения - так должно быть. Когда кто-нибудь другой, с мирной, я бы сказала еще и исторической повесткой, в ознаменование величайшей победы человечества над злом в 20-м веке собираются вместе и делают миролюбивые заявления в пользу дружбы, мира, сотрудничества - это называется "вызовом им", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
Захарова рассказала о позиции России по ситуации вокруг КНДР
6 сентября 2024, 06:00
Захарова отметила, что мероприятия на Востоке действительно являются вызовом для западников, так как не укладываются в их парадигму.
"Внутри ЕС они создали такую реальность, что воспринимают любое неповиновение их парадигме как экзистенциальную угрозу. Это, конечно, фантастические люди. Если речь идет о "миропорядке, основанном на правилах", которые для всех разные, или о миропорядке лжи и фейков, то тогда, наверное, тоже можно согласиться - да, такие встречи не укладываются в прокрустово ложе, которое приготовлено западным сообществом для всего человечества", - отметила Захарова.
Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. На полях мероприятий Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий
5 сентября 2024, 10:23
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Захарова объяснила создание объединений Quad и AUCUS
6 сентября 2024, 04:18