Reuters: Трамп потребовал от европейцев отказаться от российской нефти

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал отказаться от закупок российской нефти, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.По его информации, хозяин Белого дома также призвал оказать экономическое давление на Китай за то, что Пекин якобы поддерживает Москву в контексте конфликта на Украине. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей.Аналогичные требования Дональд Трамп ранее выдвинул Индии. В конце июля он объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Президент США сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что страна должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа. При этом за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.

