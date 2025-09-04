Рейтинг@Mail.ru
Захарова по-китайски пожелала благополучия россиянам, живущим в Китае - РИА Новости, 04.09.2025
06:45 04.09.2025
Захарова по-китайски пожелала благополучия россиянам, живущим в Китае
в мире
китай
россия
мария захарова
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по-китайски пожелала благополучия россиянам, живущим в Китае. "Нашим соотечественникам я желаю благополучия и всего самого наилучшего", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ, отвечая на просьбу журналистов обратиться к россиянам на китайском языке. Она также произнесла эти пожелания на китайском. По словам Захаровой, в Китае на постоянной основе проживают 23 тысячи россиян.
в мире, китай, россия, мария захарова, вэф-2025
В мире, Китай, Россия, Мария Захарова, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по-китайски пожелала благополучия россиянам, живущим в Китае.
"Нашим соотечественникам я желаю благополучия и всего самого наилучшего", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ, отвечая на просьбу журналистов обратиться к россиянам на китайском языке. Она также произнесла эти пожелания на китайском.
По словам Захаровой, в Китае на постоянной основе проживают 23 тысячи россиян.
В мире, Китай, Россия, Мария Захарова, ВЭФ-2025
 
 
Заголовок открываемого материала