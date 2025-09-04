https://ria.ru/20250904/zakharova-2039555512.html
Захарова по-китайски пожелала благополучия россиянам, живущим в Китае
2025-09-04T06:45:00+03:00
2025-09-04T06:45:00+03:00
2025-09-04T06:45:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по-китайски пожелала благополучия россиянам, живущим в Китае. "Нашим соотечественникам я желаю благополучия и всего самого наилучшего", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ, отвечая на просьбу журналистов обратиться к россиянам на китайском языке. Она также произнесла эти пожелания на китайском. По словам Захаровой, в Китае на постоянной основе проживают 23 тысячи россиян.
