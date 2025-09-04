Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил свой подход к переговорам по украинскому конфликту - РИА Новости, 04.09.2025
08:21 04.09.2025 (обновлено: 10:47 04.09.2025)
Трамп объяснил свой подход к переговорам по украинскому конфликту
Трамп объяснил свой подход к переговорам по украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, что для урегулирования кризисов необходимы встречи ключевых лидеров. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, что для урегулирования кризисов необходимы встречи ключевых лидеров."Его подход к многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной или с другими странами в состоянии конфликта, заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одной комнате и позволить им прийти к соглашению в реальном времени, зачастую под его руководством, &lt;…&gt; и не исключать никакие возможности", — передает телеканал.При этом американский президент допустил, что в таких случаях иногда приходится выжидать.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Президент России, со своей стороны, говорил, что не не исключает возможности встречи с Зеленским — если тот готов к ней, он может приехать в Москву. При этом Путин подчеркивал, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины не может решаться за счет России.
дональд трамп, в мире, сша, россия, украина
Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Украина
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, что для урегулирования кризисов необходимы встречи ключевых лидеров.
"Его подход к многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной или с другими странами в состоянии конфликта, заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одной комнате и позволить им прийти к соглашению в реальном времени, зачастую под его руководством, <…> и не исключать никакие возможности", — передает телеканал.
При этом американский президент допустил, что в таких случаях иногда приходится выжидать.
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.
При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Президент России, со своей стороны, говорил, что не не исключает возможности встречи с Зеленским — если тот готов к ней, он может приехать в Москву. При этом Путин подчеркивал, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины не может решаться за счет России.
Дональд ТрампВ миреСШАРоссияУкраина
 
 
