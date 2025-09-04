https://ria.ru/20250904/zajavivshij-2039567584.html

Трамп объяснил свой подход к переговорам по украинскому конфликту

Трамп объяснил свой подход к переговорам по украинскому конфликту - РИА Новости, 04.09.2025

Трамп объяснил свой подход к переговорам по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, что для урегулирования кризисов необходимы встречи ключевых лидеров. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:21:00+03:00

2025-09-04T08:21:00+03:00

2025-09-04T10:47:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037069197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65909b5d350cffaed735fa94ee75e0f1.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, что для урегулирования кризисов необходимы встречи ключевых лидеров."Его подход к многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной или с другими странами в состоянии конфликта, заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одной комнате и позволить им прийти к соглашению в реальном времени, зачастую под его руководством, <…> и не исключать никакие возможности", — передает телеканал.При этом американский президент допустил, что в таких случаях иногда приходится выжидать.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Президент России, со своей стороны, говорил, что не не исключает возможности встречи с Зеленским — если тот готов к ней, он может приехать в Москву. При этом Путин подчеркивал, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины не может решаться за счет России.

https://ria.ru/20250904/tramp-2039567012.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша, россия, украина