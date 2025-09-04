https://ria.ru/20250904/zaharova-2039657606.html

Захарова отреагировала на слова Стубба о саммите ШОС

2025-09-04T13:36:00+03:00

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова увидела отсутствие логики в словах президента Финляндии Александра Стубба о том, что саммит ШОС был попыткой подорвать единство глобального Запада. "В школах ЕС географию, видимо, давно отменили — сразу, как запретили логику. Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе?" — написала она в Telegram-канале.Дипломат предположила, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС. "Но теперь уже надо терпеть последствия утраты суверенитета", — добавила Захарова. При этом она отметила очевидный прогресс в отношении Запада к ШОС: если 20 лет западные СМИ не показывали своей аудитории саммит организации, то теперь они его увидели.Крупнейший за всю историю саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более 20 стран и представители международных организаций. Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС отметил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны. По его словам, однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту уже отжившую систему.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

