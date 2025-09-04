Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на слова Стубба о саммите ШОС - РИА Новости, 04.09.2025
13:36 04.09.2025 (обновлено: 15:05 04.09.2025)
Захарова отреагировала на слова Стубба о саммите ШОС
Захарова отреагировала на слова Стубба о саммите ШОС
2025-09-04T13:36:00+03:00
2025-09-04T15:05:00+03:00
в мире
россия
финляндия
азия
мария захарова
шос
евросоюз
нато
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова увидела отсутствие логики в словах президента Финляндии Александра Стубба о том, что саммит ШОС был попыткой подорвать единство глобального Запада. "В школах ЕС географию, видимо, давно отменили — сразу, как запретили логику. Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе?" — написала она в Telegram-канале.Дипломат предположила, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС. "Но теперь уже надо терпеть последствия утраты суверенитета", — добавила Захарова. При этом она отметила очевидный прогресс в отношении Запада к ШОС: если 20 лет западные СМИ не показывали своей аудитории саммит организации, то теперь они его увидели.Крупнейший за всю историю саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более 20 стран и представители международных организаций. Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС отметил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны. По его словам, однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту уже отжившую систему.
в мире, россия, финляндия, азия, мария захарова, шос, евросоюз, нато
В мире, Россия, Финляндия, Азия, Мария Захарова, ШОС, Евросоюз, НАТО, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Александер Стубб
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова увидела отсутствие логики в словах президента Финляндии Александра Стубба о том, что саммит ШОС был попыткой подорвать единство глобального Запада.
"В школах ЕС географию, видимо, давно отменили — сразу, как запретили логику. Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе?" — написала она в Telegram-канале.
По словам Стубба, он опасается, что если Запад не будет вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с такими странами, как Индия, то он проиграет эту игру.

Дипломат предположила, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС.
"Но теперь уже надо терпеть последствия утраты суверенитета", — добавила Захарова.
При этом она отметила очевидный прогресс в отношении Запада к ШОС: если 20 лет западные СМИ не показывали своей аудитории саммит организации, то теперь они его увидели.
Крупнейший за всю историю саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более 20 стран и представители международных организаций.

ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС отметил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны. По его словам, однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту уже отжившую систему.
