04.09.2025
06:29 04.09.2025
В МИД раскритиковали давление США на Венесуэлу
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Сообщения о возможной смене Соединёнными Штатами Америки режима в Венесуэле является давлением и недопустимым методом ведения дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа как главы государства. "Это особая страница мировых отношений. То, что делает Запад в отношении государств, которые хотят проводить свою национальную политику, это абсолютно недопустимый метод ведения дел. Это неприкрытое давление по всем фронтам, которое оказывается на Венесуэлу", - сказала она в ходе брифинга, который проходит на полях ВЭФ. Она добавила, что данная ситуация недопустимо нагнетается и создаёт угрозу региональной и общей безопасности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Сообщения о возможной смене Соединёнными Штатами Америки режима в Венесуэле является давлением и недопустимым методом ведения дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа как главы государства.
"Это особая страница мировых отношений. То, что делает Запад в отношении государств, которые хотят проводить свою национальную политику, это абсолютно недопустимый метод ведения дел. Это неприкрытое давление по всем фронтам, которое оказывается на Венесуэлу", - сказала она в ходе брифинга, который проходит на полях ВЭФ.
Она добавила, что данная ситуация недопустимо нагнетается и создаёт угрозу региональной и общей безопасности.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
