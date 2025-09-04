https://ria.ru/20250904/zaharova-2039553387.html

В МИД раскритиковали давление США на Венесуэлу

В МИД раскритиковали давление США на Венесуэлу - РИА Новости, 04.09.2025

В МИД раскритиковали давление США на Венесуэлу

Сообщения о возможной смене Соединёнными Штатами Америки режима в Венесуэле является давлением и недопустимым методом ведения дел, заявила официальный... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Сообщения о возможной смене Соединёнными Штатами Америки режима в Венесуэле является давлением и недопустимым методом ведения дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа как главы государства. "Это особая страница мировых отношений. То, что делает Запад в отношении государств, которые хотят проводить свою национальную политику, это абсолютно недопустимый метод ведения дел. Это неприкрытое давление по всем фронтам, которое оказывается на Венесуэлу", - сказала она в ходе брифинга, который проходит на полях ВЭФ. Она добавила, что данная ситуация недопустимо нагнетается и создаёт угрозу региональной и общей безопасности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

