В МИД заявили, что на восстановление Украины не хватит никаких средств
украина
киев
россия
мария захарова
владимир зеленский
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учётом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Владимир Зеленский, говоря о требуемых Украиной "гарантиях безопасности", в очередной раз потребовал передачи Киеву замороженных российских активов. "С учётом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается", - сказала она на брифинге для СМИ на полях ВЭФ. Захарова подчеркнула, что и сейчас государства-доноры Украины не могут заставить Киев отчитаться по поставкам. "Представляете, что будет с теми деньгами, которые будут направлены на восстановление Украины?" - добавила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
украина
киев
россия
Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дальневосточный федеральный университет
