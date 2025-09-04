Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что на восстановление Украины не хватит никаких средств - РИА Новости, 04.09.2025
04:11 04.09.2025
В МИД заявили, что на восстановление Украины не хватит никаких средств
В МИД заявили, что на восстановление Украины не хватит никаких средств
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учётом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Владимир Зеленский, говоря о требуемых Украиной "гарантиях безопасности", в очередной раз потребовал передачи Киеву замороженных российских активов. "С учётом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается", - сказала она на брифинге для СМИ на полях ВЭФ. Захарова подчеркнула, что и сейчас государства-доноры Украины не могут заставить Киев отчитаться по поставкам. "Представляете, что будет с теми деньгами, которые будут направлены на восстановление Украины?" - добавила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учётом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский, говоря о требуемых Украиной "гарантиях безопасности", в очередной раз потребовал передачи Киеву замороженных российских активов.
СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России
1 февраля, 11:17
"С учётом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается", - сказала она на брифинге для СМИ на полях ВЭФ.
Захарова подчеркнула, что и сейчас государства-доноры Украины не могут заставить Киев отчитаться по поставкам.
"Представляете, что будет с теми деньгами, которые будут направлены на восстановление Украины?" - добавила дипломат.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Будет больно". Захарова обратилась к ЕС с предложением по Украине
8 ноября 2024, 10:19
 
