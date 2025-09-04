Рейтинг@Mail.ru
Гросси отметил шаткость ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/zaes-2039710334.html
Гросси отметил шаткость ядерной безопасности на ЗАЭС
Гросси отметил шаткость ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2025
Гросси отметил шаткость ядерной безопасности на ЗАЭС
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как МАГАТЭ впервые направило туда свою команду, заявил... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:31:00+03:00
2025-09-04T16:31:00+03:00
в мире
киев
энергодар
россия
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как МАГАТЭ впервые направило туда свою команду, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. "Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило туда свою первую команду. Риск радиационной аварии будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт", - приводятся в релизе слова Гросси. Российская сторона ранее неоднократно указывала на то, что МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039513540.html
киев
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, энергодар, россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
В мире, Киев, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси отметил шаткость ядерной безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ядерная безопасность на ЗАЭС остается крайне шаткой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как МАГАТЭ впервые направило туда свою команду, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаётся крайне шаткой даже спустя три года после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило туда свою первую команду. Риск радиационной аварии будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт", - приводятся в релизе слова Гросси.
Российская сторона ранее неоднократно указывала на то, что МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров раскрыл, как долго эксперты МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС
3 сентября, 22:12
 
В миреКиевЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала