https://ria.ru/20250904/yug-2039638088.html

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 04.09.2025

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в четверг журналистам... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:09:00+03:00

2025-09-04T12:09:00+03:00

2025-09-04T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Васюковка, Червоное, Миньковка, Северск, Бересток, Переездное, Марково, Федоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей, а также три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)