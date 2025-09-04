https://ria.ru/20250904/yug-2039638088.html
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 04.09.2025
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в четверг журналистам...
2025-09-04T12:09:00+03:00
2025-09-04T12:09:00+03:00
2025-09-04T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Васюковка, Червоное, Миньковка, Северск, Бересток, Переездное, Марково, Федоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей, а также три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
северск
донецкая народная республика
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
