Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации
Яровая: необходимо создать федеральную программу выездной диспансеризации
Ирина Яровая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации и начать ее реализацию с Дальнего Востока.
"Сегодня сформированы мобильные комплексы для детской и взрослой выездной диспансеризации. Предлагала, и буду на этом настаивать и дальше, что с учетом дефицита кадров в удаленных территориях, а это Дальний Восток, должен быть сформирован не региональный, а федеральный план выездной диспансеризации", - сказала Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума.
По ее мнению, системная работа по проведению выездной диспансеризации в регионах специалистами ведущих федеральных центров обеспечит доступность качественной медицинской помощи для всех граждан, независимо от места жительства.
"Постоянно организую приезд на Камчатку самых лучших узкопрофильных специалистов. Такой работы нет в системном варианте, это то, что делается эксклюзивно через личный авторитет и опыт. Поэтому предлагаю решить в пилотном варианте для всего Дальнего Востока, формирование ежегодного плана на уровне министерства здравоохранения по приезду выездных бригад из федеральных профильных центров для оказания медицинской помощи пациентам и обучения врачей в регионах", - предложила вице-спикер ГД.
Яровая подчеркнула, что "сложным" пациентам нужно привозить высококвалифицированных специалистов, которые смогут сразу решить проблему.
"Вопрос: пациент должен доехать с Дальнего Востока в Москву или все-таки мы можем спланировать умно на уровне федерального министерства приезд бригады специалистов", — добавила она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию
Вчера, 11:32