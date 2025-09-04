https://ria.ru/20250904/yarovaya-2039550140.html

Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации

Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации - РИА Новости, 04.09.2025

Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации и начать ее реализацию с Дальнего Востока. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T06:02:00+03:00

2025-09-04T06:02:00+03:00

2025-09-04T06:02:00+03:00

общество

дальний восток

камчатка

москва

ирина яровая

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975508351_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_b04ebb591c5d36b717268c4e7cdb90d1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации и начать ее реализацию с Дальнего Востока. "Сегодня сформированы мобильные комплексы для детской и взрослой выездной диспансеризации. Предлагала, и буду на этом настаивать и дальше, что с учетом дефицита кадров в удаленных территориях, а это Дальний Восток, должен быть сформирован не региональный, а федеральный план выездной диспансеризации", - сказала Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума. По ее мнению, системная работа по проведению выездной диспансеризации в регионах специалистами ведущих федеральных центров обеспечит доступность качественной медицинской помощи для всех граждан, независимо от места жительства. "Постоянно организую приезд на Камчатку самых лучших узкопрофильных специалистов. Такой работы нет в системном варианте, это то, что делается эксклюзивно через личный авторитет и опыт. Поэтому предлагаю решить в пилотном варианте для всего Дальнего Востока, формирование ежегодного плана на уровне министерства здравоохранения по приезду выездных бригад из федеральных профильных центров для оказания медицинской помощи пациентам и обучения врачей в регионах", - предложила вице-спикер ГД. Яровая подчеркнула, что "сложным" пациентам нужно привозить высококвалифицированных специалистов, которые смогут сразу решить проблему. "Вопрос: пациент должен доехать с Дальнего Востока в Москву или все-таки мы можем спланировать умно на уровне федерального министерства приезд бригады специалистов", — добавила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250904/jarovaja-2039549954.html

https://ria.ru/20250903/minzdrav-2039318359.html

дальний восток

камчатка

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дальний восток, камчатка, москва, ирина яровая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025