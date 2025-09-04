Доходы от использования земельных ресурсов выросли в Ярославской области

https://ria.ru/20250904/yaroslavl-2039797426.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Доходы от использования земельных ресурсов увеличились в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Дополнительные возможности для развития муниципалитетов открывает эффективное распоряжение земельными ресурсами. И регион показывает положительную динамику по земельному налогу. Поступления за семь месяцев 2025 года составили 973,3 миллиона рублей – на 7,6% больше, чем в прошлом году. Годовой план исполнен на 58,5%, при этом основные платежи ожидаются в четвертом квартале", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Доходы от аренды земельных участков выросли на 3,4% и достигли 817,6 миллиона рублей. По словам губернатора, это результат активной работы муниципалитетов: заключено 1,5 тысячи новых договоров, что укрепляет финансовую базу местных бюджетов. "Продолжаем работу по вовлечению в оборот неиспользуемых активов: в реестре учтено более пяти тысяч заброшенных, разваленных объектов, свыше 600 аварийных зданий демонтировано в этом году", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, комплексная работа по ликвидации опасных объектов и расширению плана приватизации позволяет правительству региона привлекать еще больше инвесторов и возвращать имущество в хозоборот.

