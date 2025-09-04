Рейтинг@Mail.ru
Доходы от использования земельных ресурсов выросли в Ярославской области - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
23:31 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/yaroslavl-2039797426.html
Доходы от использования земельных ресурсов выросли в Ярославской области
Доходы от использования земельных ресурсов выросли в Ярославской области - РИА Новости, 04.09.2025
Доходы от использования земельных ресурсов выросли в Ярославской области
Доходы от использования земельных ресурсов увеличились в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T23:31:00+03:00
2025-09-04T23:31:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025138989_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06d0493b3737da5535f5e3f573d61dbf.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Доходы от использования земельных ресурсов увеличились в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Дополнительные возможности для развития муниципалитетов открывает эффективное распоряжение земельными ресурсами. И регион показывает положительную динамику по земельному налогу. Поступления за семь месяцев 2025 года составили 973,3 миллиона рублей – на 7,6% больше, чем в прошлом году. Годовой план исполнен на 58,5%, при этом основные платежи ожидаются в четвертом квартале", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Доходы от аренды земельных участков выросли на 3,4% и достигли 817,6 миллиона рублей. По словам губернатора, это результат активной работы муниципалитетов: заключено 1,5 тысячи новых договоров, что укрепляет финансовую базу местных бюджетов. "Продолжаем работу по вовлечению в оборот неиспользуемых активов: в реестре учтено более пяти тысяч заброшенных, разваленных объектов, свыше 600 аварийных зданий демонтировано в этом году", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, комплексная работа по ликвидации опасных объектов и расширению плана приватизации позволяет правительству региона привлекать еще больше инвесторов и возвращать имущество в хозоборот.
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025138989_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60042dd719636dbe8a350f12d5e07f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Доходы от использования земельных ресурсов выросли в Ярославской области

Евраев оценил положительную динамику по земельному налогу в Ярославской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Доходы от использования земельных ресурсов увеличились в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
"Дополнительные возможности для развития муниципалитетов открывает эффективное распоряжение земельными ресурсами. И регион показывает положительную динамику по земельному налогу. Поступления за семь месяцев 2025 года составили 973,3 миллиона рублей – на 7,6% больше, чем в прошлом году. Годовой план исполнен на 58,5%, при этом основные платежи ожидаются в четвертом квартале", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Доходы от аренды земельных участков выросли на 3,4% и достигли 817,6 миллиона рублей. По словам губернатора, это результат активной работы муниципалитетов: заключено 1,5 тысячи новых договоров, что укрепляет финансовую базу местных бюджетов.
"Продолжаем работу по вовлечению в оборот неиспользуемых активов: в реестре учтено более пяти тысяч заброшенных, разваленных объектов, свыше 600 аварийных зданий демонтировано в этом году", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, комплексная работа по ликвидации опасных объектов и расширению плана приватизации позволяет правительству региона привлекать еще больше инвесторов и возвращать имущество в хозоборот.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала