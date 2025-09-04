https://ria.ru/20250904/yaroslavl-2039785661.html
В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности
Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T21:43:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославль
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Традиционный День промышленности в этом году переходит в формат Недели промышленности Ярославской области. Мероприятие объединили с профориентационным форумом "Неделя открытых дверей", который впервые организовали в прошлом году, и он показал свою востребованность", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что мероприятие пройдет с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле. Подготовлена насыщенная программа. "Ожидаем около 14 тысяч человек – представителей бизнеса, федеральной и региональной власти, учащихся и жителей области. Особое внимание уделим молодежи. Цель – помочь учащимся выбрать путь и показать возможности региона для самореализации", - подчеркнул губернатор. По словам первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова, мероприятие в новом формате позволит "масштабно представить достижения промышленности региона, обстоятельно обсудить вопрос обеспечения экономики кадровыми ресурсами, познакомить молодежь с потенциальными работодателями и помочь ей в профориентации, выборе карьерного пути". "Предприятия смогут заключить новые соглашения, а лучшие представители отрасли будут отмечены наградами. В заключительный день будут объявлены победители регионального конкурса "Лучшие промышленные предприятия", – сообщил Хохряков. Он отметил, что в этом году каждый день Недели промышленности Ярославской области будет посвящен одной из важных для региона тем. Так, 29 сентября – день машиностроения и транспорта, 30 сентября – день химической и строительной промышленности, 1 октября – день агропромышленного комплекса и туризма, 2 октября – день науки, инноваций и цифровизации. В пятый, итоговый и главный день мероприятия, пройдет пленарное заседание с участием Евраева.
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ярославская область, михаил евраев, ярославль
Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября
