Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:43 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/yaroslavl-2039785661.html
В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности
В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности - РИА Новости, 04.09.2025
В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности
Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T21:43:00+03:00
2025-09-04T21:43:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Традиционный День промышленности в этом году переходит в формат Недели промышленности Ярославской области. Мероприятие объединили с профориентационным форумом "Неделя открытых дверей", который впервые организовали в прошлом году, и он показал свою востребованность", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что мероприятие пройдет с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле. Подготовлена насыщенная программа. "Ожидаем около 14 тысяч человек – представителей бизнеса, федеральной и региональной власти, учащихся и жителей области. Особое внимание уделим молодежи. Цель – помочь учащимся выбрать путь и показать возможности региона для самореализации", - подчеркнул губернатор. По словам первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова, мероприятие в новом формате позволит "масштабно представить достижения промышленности региона, обстоятельно обсудить вопрос обеспечения экономики кадровыми ресурсами, познакомить молодежь с потенциальными работодателями и помочь ей в профориентации, выборе карьерного пути". "Предприятия смогут заключить новые соглашения, а лучшие представители отрасли будут отмечены наградами. В заключительный день будут объявлены победители регионального конкурса "Лучшие промышленные предприятия", – сообщил Хохряков. Он отметил, что в этом году каждый день Недели промышленности Ярославской области будет посвящен одной из важных для региона тем. Так, 29 сентября – день машиностроения и транспорта, 30 сентября – день химической и строительной промышленности, 1 октября – день агропромышленного комплекса и туризма, 2 октября – день науки, инноваций и цифровизации. В пятый, итоговый и главный день мероприятия, пройдет пленарное заседание с участием Евраева.
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, ярославль
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль
В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности

Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«
"Традиционный День промышленности в этом году переходит в формат Недели промышленности Ярославской области. Мероприятие объединили с профориентационным форумом "Неделя открытых дверей", который впервые организовали в прошлом году, и он показал свою востребованность", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что мероприятие пройдет с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле. Подготовлена насыщенная программа.
"Ожидаем около 14 тысяч человек – представителей бизнеса, федеральной и региональной власти, учащихся и жителей области. Особое внимание уделим молодежи. Цель – помочь учащимся выбрать путь и показать возможности региона для самореализации", - подчеркнул губернатор.
По словам первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова, мероприятие в новом формате позволит "масштабно представить достижения промышленности региона, обстоятельно обсудить вопрос обеспечения экономики кадровыми ресурсами, познакомить молодежь с потенциальными работодателями и помочь ей в профориентации, выборе карьерного пути".
"Предприятия смогут заключить новые соглашения, а лучшие представители отрасли будут отмечены наградами. В заключительный день будут объявлены победители регионального конкурса "Лучшие промышленные предприятия", – сообщил Хохряков.
Он отметил, что в этом году каждый день Недели промышленности Ярославской области будет посвящен одной из важных для региона тем. Так, 29 сентября – день машиностроения и транспорта, 30 сентября – день химической и строительной промышленности, 1 октября – день агропромышленного комплекса и туризма, 2 октября – день науки, инноваций и цифровизации. В пятый, итоговый и главный день мероприятия, пройдет пленарное заседание с участием Евраева.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала