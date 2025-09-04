https://ria.ru/20250904/yaroslavl-2039785661.html

В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности

В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности - РИА Новости, 04.09.2025

В Ярославле впервые пройдет неделя промышленности

Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T21:43:00+03:00

2025-09-04T21:43:00+03:00

2025-09-04T21:43:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

ярославль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Неделя промышленности впервые пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Традиционный День промышленности в этом году переходит в формат Недели промышленности Ярославской области. Мероприятие объединили с профориентационным форумом "Неделя открытых дверей", который впервые организовали в прошлом году, и он показал свою востребованность", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что мероприятие пройдет с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ "Миллениум" в Ярославле. Подготовлена насыщенная программа. "Ожидаем около 14 тысяч человек – представителей бизнеса, федеральной и региональной власти, учащихся и жителей области. Особое внимание уделим молодежи. Цель – помочь учащимся выбрать путь и показать возможности региона для самореализации", - подчеркнул губернатор. По словам первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова, мероприятие в новом формате позволит "масштабно представить достижения промышленности региона, обстоятельно обсудить вопрос обеспечения экономики кадровыми ресурсами, познакомить молодежь с потенциальными работодателями и помочь ей в профориентации, выборе карьерного пути". "Предприятия смогут заключить новые соглашения, а лучшие представители отрасли будут отмечены наградами. В заключительный день будут объявлены победители регионального конкурса "Лучшие промышленные предприятия", – сообщил Хохряков. Он отметил, что в этом году каждый день Недели промышленности Ярославской области будет посвящен одной из важных для региона тем. Так, 29 сентября – день машиностроения и транспорта, 30 сентября – день химической и строительной промышленности, 1 октября – день агропромышленного комплекса и туризма, 2 октября – день науки, инноваций и цифровизации. В пятый, итоговый и главный день мероприятия, пройдет пленарное заседание с участием Евраева.

ярославская область

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославская область, михаил евраев, ярославль