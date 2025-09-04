Рейтинг@Mail.ru
В Якутии при сходе горной породы на руднике погиб человек
07:00 04.09.2025
В Якутии при сходе горной породы на руднике погиб человек
При сходе горной породы на руднике в Якутии, предварительно, погиб один человек, ведется проверка, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 04.09.2025
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. При сходе горной породы на руднике в Якутии, предварительно, погиб один человек, ведется проверка, сообщает прокуратура республики. Ранее ГУ МЧС России по Якутии сообщило об одном пострадавшем при обрушении горной породы на руднике в Оймяконском районе Якутии. На момент происшествия на руднике находились 55 работников. По информации прокуратуры республики, трагедия случилась на участке золотодобывающей организации. "По оперативным данным, в результате схода погиб проходчик 1977 года рождения. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.
россия
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. При сходе горной породы на руднике в Якутии, предварительно, погиб один человек, ведется проверка, сообщает прокуратура республики.
Ранее ГУ МЧС России по Якутии сообщило об одном пострадавшем при обрушении горной породы на руднике в Оймяконском районе Якутии. На момент происшествия на руднике находились 55 работников.
По информации прокуратуры республики, трагедия случилась на участке золотодобывающей организации.
"По оперативным данным, в результате схода погиб проходчик 1977 года рождения. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.
На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник
На Сахалине из-за несчастного случая погиб священник
2 сентября, 04:25
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
