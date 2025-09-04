https://ria.ru/20250904/yakutiya-2039557505.html

В Якутии при сходе горной породы на руднике погиб человек

В Якутии при сходе горной породы на руднике погиб человек - РИА Новости, 04.09.2025

В Якутии при сходе горной породы на руднике погиб человек

При сходе горной породы на руднике в Якутии, предварительно, погиб один человек, ведется проверка, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 04.09.2025

ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. При сходе горной породы на руднике в Якутии, предварительно, погиб один человек, ведется проверка, сообщает прокуратура республики. Ранее ГУ МЧС России по Якутии сообщило об одном пострадавшем при обрушении горной породы на руднике в Оймяконском районе Якутии. На момент происшествия на руднике находились 55 работников. По информации прокуратуры республики, трагедия случилась на участке золотодобывающей организации. "По оперативным данным, в результате схода погиб проходчик 1977 года рождения. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.

россия

