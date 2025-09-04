https://ria.ru/20250904/wildberries-2039673473.html
Современный складской комплекс Wildberries построят в Якутии по соглашению на Восточном экономическом форуме, будет создано 900 рабочих мест, сообщает... РИА Новости, 04.09.2025
республика саха (якутия)
вэф-2025
wildberries
айсен николаев
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Современный складской комплекс Wildberries построят в Якутии по соглашению на Восточном экономическом форуме, будет создано 900 рабочих мест, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "На Восточном экономическом экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Якутии, компанией Wildberries & Russ (RWB). В Якутске появится современный складской комплекс. Объём привлеченных инвестиций - 1,8 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 900 рабочих мест. "Проект ускорит доставку товаров, расширит присутствие маркетплейса в городах и сёлах республики и даст нашим производителям площадку "Сделано в Якутии". Это шаг к новой экономике региона, где вместе развиваются логистика, электронная торговля и креативные индустрии", - приводятся слова главы региона Айсена Николаева. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
