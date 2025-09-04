https://ria.ru/20250904/vzryv-2039528303.html
В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 04.09.2025
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T01:57:00+03:00
2025-09-04T01:57:00+03:00
2025-09-04T01:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Чугуевской общине Харьковской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250903/ukraina-2039509945.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области под Чугуевым прогремел взрыв