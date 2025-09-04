Рейтинг@Mail.ru
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2025 годах - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/vysylka-2009329215.html
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2025 годах
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2025 годах - РИА Новости, 04.09.2025
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2025 годах
4 сентября МИД России объявил персоной нон грата одного дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве. Ведомство пояснило, что данная мера является... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:03:00+03:00
2025-09-04T15:03:00+03:00
справки
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
20254 сентября МИД России объявил персоной нон грата одного дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве. Ведомство пояснило, что данная мера является ответной на действия эстонской стороны. 9 апреля МИД России объявил персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. Как пояснили в министерстве, данная мера является ответом на решение, ранее принятое румынской стороной.4 апреля МИД России, исходя из принципа взаимности, объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ. Им надлежит покинуть Россию. 10 марта МИД России лишил аккредитации двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, им предписано покинуть Россию в течение двух недель. Федеральная служба безопасности России сообщила, что в ходе контрразведывательной работы службой было выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. По данным ФСБ, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности страны.20245 декабря МИД России сообщил, что польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями генконсульства России в Познани российская сторона с 10 января 2025 года отзывает свое согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Кроме того, из "принципа взаимности" МИД РФ объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до указанной даты.26 ноября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что второго секретаря политотдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора выдворят из России за разведывательно-подрывную деятельность. Как подчеркнули в спецслужбе, "направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство". МИД РФ во взаимодействии с заинтересованными ведомствами было принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.6 августа МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве в ответ на аналогичное действие Кишинева.3 июля МИД РФ объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства Румынии. Отмечается, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте".16 мая МИД РФ в качестве ответной меры объявил атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве персоной нон грата. Он должен в недельный срок покинуть Россию.25 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке двух дипломатических сотрудников посольства Латвии.17 апреля МИД РФ заявил, что из принципа взаимности из России высылается сотрудник посольства Эстонии в Москве.12 апреля МИД России с учетом принципа взаимности объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.11 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России. Ему надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля.29 марта МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России. Данное решение было принято в ответ на аналогичную меру Кишинева.202314 сентября МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД РФ, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. Два американских дипломата должны будут покинуть РФ в течение семи суток.6 июля Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей объявила девять дипломатов Финляндии персонами нон грата. Также Россия отозвала с 1 октября свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.25 мая МИД РФ объявил пятерых шведских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции. Россия также отозвала согласие на открытие генконсульства Швеции в Петербурге.26 апреля российский МИД объявил десять норвежских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии.25 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.22 апреля Москва приняла решение о высылке из РФ германских дипломатов. Это стало ответным шагом на массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россию покинут более 20 немецких дипломатов.31 марта МИД России объявил, что высылает одного эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина.16 февраля Москва объявила, что высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата. Австрийским дипломатам надлежало покинуть территорию РФ до конца дня 23 февраля.27 января МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок. Москва выразила протест Риге в связи с понижением уровня российско-латвийских отношений. Было подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. Ранее Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России "в знак солидарности с Эстонией".23 января российской стороной было принято решение о понижении уровня диппредставителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу Эстонии следовало покинуть Россию 7 февраля. Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Справки, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2025 годах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
Дзен

2025

4 сентября МИД России объявил персоной нон грата одного дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве. Ведомство пояснило, что данная мера является ответной на действия эстонской стороны.
9 апреля МИД России объявил персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. Как пояснили в министерстве, данная мера является ответом на решение, ранее принятое румынской стороной.
4 апреля МИД России, исходя из принципа взаимности, объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ. Им надлежит покинуть Россию.
10 марта МИД России лишил аккредитации двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, им предписано покинуть Россию в течение двух недель. Федеральная служба безопасности России сообщила, что в ходе контрразведывательной работы службой было выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. По данным ФСБ, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер указали ложные данные при въезде в Россию. Они занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности страны.

2024

5 декабря МИД России сообщил, что польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями генконсульства России в Познани российская сторона с 10 января 2025 года отзывает свое согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Кроме того, из "принципа взаимности" МИД РФ объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до указанной даты.
26 ноября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что второго секретаря политотдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора выдворят из России за разведывательно-подрывную деятельность. Как подчеркнули в спецслужбе, "направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство". МИД РФ во взаимодействии с заинтересованными ведомствами было принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
6 августа МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве в ответ на аналогичное действие Кишинева.
3 июля МИД РФ объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства Румынии. Отмечается, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте".
16 мая МИД РФ в качестве ответной меры объявил атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве персоной нон грата. Он должен в недельный срок покинуть Россию.
25 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке двух дипломатических сотрудников посольства Латвии.
17 апреля МИД РФ заявил, что из принципа взаимности из России высылается сотрудник посольства Эстонии в Москве.
12 апреля МИД России с учетом принципа взаимности объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.
11 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России. Ему надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля.
29 марта МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России. Данное решение было принято в ответ на аналогичную меру Кишинева.

2023

14 сентября МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД РФ, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. Два американских дипломата должны будут покинуть РФ в течение семи суток.
6 июля Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей объявила девять дипломатов Финляндии персонами нон грата. Также Россия отозвала с 1 октября свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.
25 мая МИД РФ объявил пятерых шведских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции. Россия также отозвала согласие на открытие генконсульства Швеции в Петербурге.
26 апреля российский МИД объявил десять норвежских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии.
25 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.
22 апреля Москва приняла решение о высылке из РФ германских дипломатов. Это стало ответным шагом на массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россию покинут более 20 немецких дипломатов.
31 марта МИД России объявил, что высылает одного эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина.
16 февраля Москва объявила, что высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата. Австрийским дипломатам надлежало покинуть территорию РФ до конца дня 23 февраля.
27 января МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок. Москва выразила протест Риге в связи с понижением уровня российско-латвийских отношений. Было подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. Ранее Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России "в знак солидарности с Эстонией".
23 января российской стороной было принято решение о понижении уровня диппредставителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу Эстонии следовало покинуть Россию 7 февраля. Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала